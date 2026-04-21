Man moet brommen om online plaatsen van filmspoilers

Entertainment21 apr , 11:01doorLaura Jenny
In Japan moet een man achter slot en grendel omdat hij filmspoilers online heeft geplaatst. De spoilers worden door de Tokyo District Court gezien als een vorm van copyrightschending en daarom moet de 39-jarige man de gevangenis in.

Het is dus niet eens zo dat hij inside information had en daarom dingen online zette die bijvoorbeeld nog onder een embargo waren, hij plaatste gewoon iets over een film. Hij werkt namelijk voor een website die omschrijvingen van films plaatsen die vol met spoilers zitten en twee van de artikelen van de man waren de eigenaar van Godzilla opgevallen, die vervolgens besloot om de man aan te klagen. De artikelen gingen over Godzilla Minus One en Overlord. Het is opvallend, Godzilla Minus One is al heel lang uit: we hebben vorige week nog de trailer van Godzilla Minus Zero geplaatst.
De Japanse wet verbiedt het dat "een nieuw werk wordt gecreëerd door creatieve aanpassingen aan te brengen aan het origineel (met behoud van de essentiële kenmerken)." Nu is het dus ook weer niet helemaal gewoon een jongeman die op een forum een plot spoilt, want het draait uiteindelijk waarschijnlijk ook om het grotere plaatje van die website die van heel veel films plots spoiled, maar toch: we zouden dit niet snel zien gebeuren in Nederland. Er waren zoveel details op de site te vinden dat dit enorme schade zou kunnen berokkenen aan de eigenaren van de rechten van de film.
De man moet 1,5 jaar de gevangenis in. Daarnaast moet hij 1 miljoen yen boete betalen, wat neerkomt op zo n 5.500 euro.

Lees ook

Nog even geduld: de Call of Duty-film komt pas in 2028 uitNog even geduld: de Call of Duty-film komt pas in 2028 uit
De The Mandalorian and Grogu-trailer weet te prikkelenDe The Mandalorian and Grogu-trailer weet te prikkelen
ai-televisie

Streamingdienst NLZiet heeft nu ook radio

Entertainment
20 april 2026
wednesday

Streamingdiensten gaan allemaal voor verticale video’s: Netflix nu ook

Entertainment
20 april 2026
Zangers

Bizzey en Desray zijn onder de artiesten van Beste Zangers 2026

Entertainment
17 april 2026
euphoria

5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 16

Entertainment
17 april 2026

