In Japan moet een man achter slot en grendel omdat hij filmspoilers online heeft geplaatst. De spoilers worden door de Tokyo District Court gezien als een vorm van copyrightschending en daarom moet de 39-jarige man de gevangenis in.

Spoilers

Het is dus niet eens zo dat hij inside information had en daarom dingen online zette die bijvoorbeeld nog onder een embargo waren, hij plaatste gewoon iets over een film. Hij werkt namelijk voor een website die omschrijvingen van films plaatsen die vol met spoilers zitten en twee van de artikelen van de man waren de eigenaar van Godzilla opgevallen, die vervolgens besloot om de man aan te klagen. De artikelen gingen over Godzilla Minus One en Overlord. Het is opvallend, Godzilla Minus One is al heel lang uit: we hebben vorige week nog de trailer van Godzilla Minus Zero geplaatst.

De Japanse wet verbiedt het dat "een nieuw werk wordt gecreëerd door creatieve aanpassingen aan te brengen aan het origineel (met behoud van de essentiële kenmerken)." Nu is het dus ook weer niet helemaal gewoon een jongeman die op een forum een plot spoilt, want het draait uiteindelijk waarschijnlijk ook om het grotere plaatje van die website die van heel veel films plots spoiled, maar toch: we zouden dit niet snel zien gebeuren in Nederland. Er waren zoveel details op de site te vinden dat dit enorme schade zou kunnen berokkenen aan de eigenaren van de rechten van de film.

De man moet 1,5 jaar de gevangenis in. Daarnaast moet hij 1 miljoen yen boete betalen, wat neerkomt op zo n 5.500 euro.