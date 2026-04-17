De verfilming van de Call of Duty-gamefranchise die vorig jaar aangekondigd is, heeft een premièredatum gekregen. De film arriveert op 30 juni 2028.

Dat betekent dat we nog ruim twee jaar moeten wachten op de film. Gameuitgever Activision kondigde de premièredatum gisteren aan via social media, en gaf verder geen details. De aangekondigde datum maakt in ieder geval duidelijk dat het nog een flinke tijd gaat duren voordat fans van de gamefranchise naar de bioscoop kunnen gaan.

Een film voor oude en nieuwe fans

Gelukkig hebben we vorig jaar bij de aankondiging van de film al wel wat meer details gekregen. De live-action verfilming moet de kenmerken van de gamereeks in ieder geval in ere houden. Dat betekent waarschijnlijk een hoop schietactie en ontploffingen in een oorlogsgebied, al zijn de precieze details over die oorlog en locatie nog niet bekend.

De film wordt in samenwerking met Paramount gemaakt, met een script dat wordt geschreven door Peter Berg (Friday Night Lights) en Taylor Sheridan (Yellowstone). Berg zal ook de regie op zich nemen. Daarbij houdt Activision-directeur Rob Kostich als producent een oogje in het zeil.

Volgens de grote baas bij Paramount is het in ieder geval een eer en een grote verantwoordelijkheid om Call of Duty naar het grote scherm te brengen. Daarbij wordt beloofd dat er bij het maken van de film een erg hoge standaard wordt aangehouden om fans tevreden te stellen.

Ook Activision zegt alles wat gamers willen horen: “De film zal wat deze franchise zo goed maakt eren en daar op voortborduren. Ons doel is simpel: om een onvergetelijke blockbusterfilm te leveren waar onze fans van houden, en eentje die ook nieuwe fans zal inspireren.”

Populaire gamereeks

Een film gebaseerd op Call of Duty heeft dan ook behoorlijk wat waar te maken: het gaat om een van de grootste gameseries die er bestaat. Zeker met het in 2005 uitgekomen Call of Duty 2 raakte deze shooterreeks immens populair, iets dat enkele jaren later alleen maar groeide met Call of Duty 4: Modern Warfare.

Sindsdien komt er zo goed als elk jaar een nieuwe game in de reeks uit, waarbij de subseries Modern Warfare en Black Ops elkaar vooral afwisselen. In de loop der jaren zijn enorme uiteenlopende settings aan bod gekomen, van fictieve oorlogen in de Verenigde Staten tot hervertellingen van de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Vietnam. Zelfs ‘ons’ Amsterdam is in een van de Call of Duty-games tot in de kleinste details nagemaakt.

Eén ding blijft echter in elk deel intact: keiharde en soepele schietactie. Er bestaan weinig games die het knallen met geweren zo natuurlijk en vloeiend aan laten voelen. Het is dan ook niet gek dat zeker de multiplayermodi in de Call of Duty-games miljoenen spelers aantrekken die het dagelijks uitvechten op allerlei creatief vormgegevens multiplayermaps.

Tegelijkertijd voelt Call of Duty soms wel een beetje ongenuanceerd aan. Vaak wordt het Amerikaanse leger in een positief daglicht gesteld, en het aanwezige geweld is niet altijd functioneel, maar soms ook puur om te choqueren. Een controversiële missie waarin spelers een heel vliegveld vol onschuldige voorbijgangers konden neerknallen, is daar een bekend voorbeeld van.

Juist daarom is het maar de vraag of de aankomende film wel iets te vertellen heeft waar een internationaal publiek de meerwaarde van inziet. Of zou de film het op simpel vermaak houden met de kans dat het geen eigen gezicht krijgt? We gaan er over twee jaar achter komen.