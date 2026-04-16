Godzilla-films zijn altijd goed. Er is een gigantisch monster, veel bombarie, en om de een of andere reden denken we als mensheid altijd dat we dat kunnen beteugelen en dan gaat het helemaal mis. Godzilla Minus Zero belooft weer precies zo’n film te worden, maar heeft ook iets speciaals. Regisseur Takashi Yamazaki zegt dat deze opvolger de eerste Japanse film is die voor IMAX is opgenomen. Dat betekent dat er speciale IMAX-camera’s zijn gebruikt.

Godzilla Minus Zero

Het is een korte teaser van de nieuwe film, maar Godzilla Minus One uit 2023 was een enorme hit en er wordt reikhalzend uitgekeken naar de opvolger. We gingen in Minus One terug naar het naoorlogse Japan waarbij de monsters een representatie waren van het Japanse perspectief op de nucleaire holocaust uit de oorlog. Vrij zwaar, maar respectvol behandeld door Yamazaki. Godzilla Minus Zero speelt zich twee jaar na de gebeurtenissen uit de eerste film af. Koichi en Noriko zijn terug, plus Akiko. Het is niet de meest uitgebreide teaser, maar we zien in het laatste shot genoeg: dit monster vertrekt duidelijk uit Tokio.