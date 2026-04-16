Paramount en Legendary hebben de eerste officiële trailer van de Street Fighter-film uitgebracht. De film draait vanaf 16 oktober 2026 in de bioscoop.
De langverwachte verfilming van de klassieke vechtgame van Capcom krijgt nu eindelijk gezicht. In de trailer zien we Ryu, Ken en Chun-Li in actie, maar opvallender is de muziekkeuze: de trailer gebruikt een nooit eerder uitgebrachte versie van Ambitionz Az a Ridah van Tupac Shakur, die in de jaren negentig speciaal voor Mike Tyson zou zijn gemaakt.
Het verhaal speelt zich af in 1993. De van elkaar vervreemde vechters Ryu en Ken Masters worden door de mysterieuze Chun-Li gerekruteerd voor het World Warrior Tournament. Achter dat toernooi schuilt echter een dodelijk complot dat hen dwingt elkaar en hun eigen verleden onder ogen te zien.
Street Fighter cast
De cast is een opvallende mix van acteurs, gamers en sporters. Jason Momoa (Aquaman
) kruipt in de huid van Blanka, terwijl WWE-ster Roman Reigns de rol van Akuma op zich neemt. Worstelaar Cody Rhodes speelt Guile. David Dastmalchian is M. Bison.
De hele cast:
Noah Centineo - Ken Masters
Andrew Koji - Ryu
Callina Liang - Chun-Li
David Dastmalchian - M. Bison
Jason Momoa - Blanka
Roman Reigns - Akuma
Cody Rhodes - Guile
50 Cent - Balrog
Eric André - Don Sauvage
Vidyut Jammwal - Dhalsim
Orville Peck - Vega
Olivier Richters (The Dutch Giant
) - Zangief
De film is geregisseerd door Kitao Sakurai, bekend van de Netflix-comedy Bad Trip. Het scenario is geschreven door T.J. Fixman en Sakurai zelf, gebaseerd op een verhaal van Dalan Musson en Gary Dauberman. Mary Parent, Cale Boyter en Jason Momoa zijn onder meer betrokken als producers.
