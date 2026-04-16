Paramount en Legendary hebben de eerste officiële trailer van de Street Fighter-film uitgebracht. De film draait vanaf 16 oktober 2026 in de bioscoop.

De langverwachte verfilming van de klassieke vechtgame van Capcom krijgt nu eindelijk gezicht. In de trailer zien we Ryu, Ken en Chun-Li in actie, maar opvallender is de muziekkeuze: de trailer gebruikt een nooit eerder uitgebrachte versie van Ambitionz Az a Ridah van Tupac Shakur, die in de jaren negentig speciaal voor Mike Tyson zou zijn gemaakt.

Het verhaal speelt zich af in 1993. De van elkaar vervreemde vechters Ryu en Ken Masters worden door de mysterieuze Chun-Li gerekruteerd voor het World Warrior Tournament. Achter dat toernooi schuilt echter een dodelijk complot dat hen dwingt elkaar en hun eigen verleden onder ogen te zien.

Street Fighter cast

De cast is een opvallende mix van acteurs, gamers en sporters. Jason Momoa ( Aquaman ) kruipt in de huid van Blanka, terwijl WWE-ster Roman Reigns de rol van Akuma op zich neemt. Worstelaar Cody Rhodes speelt Guile. David Dastmalchian is M. Bison.

De hele cast:



Andrew Koji - Ryu

Callina Liang - Chun-Li

David Dastmalchian - M. Bison

Jason Momoa - Blanka

Roman Reigns - Akuma

Cody Rhodes - Guile

50 Cent - Balrog

Eric André - Don Sauvage

Vidyut Jammwal - Dhalsim

Orville Peck - Vega

De film is geregisseerd door Kitao Sakurai, bekend van de Netflix-comedy Bad Trip. Het scenario is geschreven door T.J. Fixman en Sakurai zelf, gebaseerd op een verhaal van Dalan Musson en Gary Dauberman. Mary Parent, Cale Boyter en Jason Momoa zijn onder meer betrokken als producers.

Street Fighter draait vanaf 16 oktober 2026 in Nederlandse bioscopen.