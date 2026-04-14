Sony maakt een film op basis van een game die zo moeilijk is, dat veel gamers zich er niet eens aan willen wagen. Hoewel Bloodborne nog wel een tandje makkelijker schijnt te zijn dan de andere games van deze studio, namelijk Dark Souls en Elden Ring, is het toch fijn dat de culklassieker van FromSoftware een film wordt: dan kun je lekker ontspannen kijken, zonder dat je de stress voelt dat je van alles moet.

Bloodborne animatiefilm

Op CinemaCon in Las Vegas heeft Sony aangekondigd dat het de film gaat maken en dat doet het niet zomaar: de film wordt geproduceerd door PlayStation Productions en JackSepticEye (Seán McLoughlin). Dat laatste is een heel goed teken, want deze YouTuber heeft honderden uren gespendeerd in de games van FromSoftware en er miljoenen views mee binnengeharkt. Wat hij precies met het project doet is onbekend, maar het feit dat iemand die zoveel ervaring met de game heeft er in ieder geval bij betrokken is stemt positief.

Bovendien hebben we verder ook niet veel om op te teren als het om dit nieuws gaat: Sony heeft bijvoorbeeld niks losgelaten over het plot van de film of wanneer we de productie kunnen verwachten. Aan de andere kant weet iedereen die de game heeft gespeeld wel wat de thema’s ongeveer zullen zijn: gothic, horror, heftige gevechten waarbij je echt het gedrag van de vijand moet leren, omdat je het anders niet wint en donkere straten waar dan ineens allerlei onderkruipsels uit verschijnen.

Fans hebben hoop

Verder weten we dat Lyrical Animation producent is en die studio heeft een animatiefilmhuis genaamd Line Mileage. Het is bedoeld voor wat meer volwassen content en het is onder andere bekend van Tomb Raider: The Legend of Lara Croft en Castlevania. Zij gaan dus met de horrorgame uit 2015 aan de slag. Bovendien maakt het gamers ook hoopvol: zij denken dat Sony er dan misschien ook eindelijk voor kiest om Bloodborne op andere platforms uit te brengen, in plaats van alleen de PlayStation 4 waar het spel origineel op uitkwam. Een release op de pc of PlayStation 5 zou zeer gewenst zijn.

Verder gaat Sony met PlayStation aan de slag met een film van Helldivers, die door Justin Lin van The Fast and the Furious wordt gemaakt. Jason Momoa speelt erin en de film wordt verwacht op 10 november 2027.