Wesley Sneijder heeft een rol gescoord in een trailer voor de vrij nieuwe serie Mobland. Mobland gaat zijn tweede seizoen in en daar in een teaser wordt er geknipoogd naar een verloren WK-finale die hij tegen Spanje speelde in 2010. Een leuke inside joke voor voetbalfans. Hoewel, het is ook een beetje pijnlijk natuurlijk.

Het is niet echt een trailer, maar meer een klein fragment. Of Sneijder ook in de serie zit is niet duidelijk, het is vooral een teaser voor het nieuwe seizoen van Mobland , waarin hij recht tegenover de held uit de serie komt: Harry Da Souza, die wordt gespeeld door de getalenteerde Tom Hardy. Het tweede seizoen wordt eind dit jaar, begin volgend jaar verwacht, maar SkyShowtime heeft nog geen officiële releasedatum genoemd. Het eerste seizoen was een groot succes: naast Hardy zijn Pierce Brosnan en Helen Mirren te zien.

Wel is het nog de vraag of er een derde seizoen komt: Tom Hardy zou tegen wat problemen zijn aangelopen met de producenten. Hij zou mogelijk zelfs onstlagen zijn, maar dit wordt niet bevestigd. In ieder geval heeft voetballer Sneijder zijn Hollywood-momentje alvast kunnen pakken.