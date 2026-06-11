De Rock 'n Roller Coaster was ooit een ding, ook in Disneyland Paris. In de Europese Disneyland is het inmiddels Avengers Assemble: Flight Force . In Disney World hebben ze hem ook en daar krijgt hij ook een ander leven, namelijk als een Muppets-ride. En daar horen animatronics bij.

Muppets-rollercoaster

Disney World krijgt dus een Muppets-rollercoaster en dat zal een doldwaas ding zijn. In ieder geval hebben de Imagineers er een heel toffe Scooter-animatronic voor gemaakt. Het leuke aan animatronics is dat er allerlei moderne technische snufjes in worden gebruikt en dat maakt elke nieuwe animatronic weer interesant om te zien. Deze van Scooter is ook weer een mooi staaltje vakmanschap, al is het natuurlijk makkelijker om een pop na te maken dan een echt mens. Maar toch, zie die pop maar eens te bewegen ALSOF een echt mens hem bestuurt. Precies...