AINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
isney

In Disneyland maakt een robot nu marmeren standbeelden voor in de pretparken

Video02 jun , 22:23doorLaura Jenny
In Disneyland en Disneyworld zijn ongeveer alle creatieve dingen die worden gedaan in handen van de Imagineers. Zij zorgen dat de parken goedgevuld zijn met allerlei objecten die je weer een nieuwe kijk geven op de films die je zo goed kent. Maar er zijn standbeelden die de Imagineers niet zelf uitbikken uit marmer: daar hebben ze een robot voor in dienst genomen.

Beitelende robot

Een robot beitelt in de onderstaande video moeiteloos de ene na de andere dwerg uit Sneeuwwitje bij elkaar. Disney schrijft: "Dit is niet zomaar een standbeeld. Het is een gamechanger voor thematisch entertainment en fabricage met geavanceerde robotarmen houwen natuursteen met ongelooflijke precisie. Het is milieuvriendelijker, kostenefficiënt en gebouwd om het onvoorspelbare weer in Florida te weerstaan en biedt een modern eerbetoon aan de erfenis van Disney—een hommage aan de originele marmeren dwergen uit Disneyland."
Wij vinden het gewoon heel fijn om te kijken hoe die robot druk aan het beeldhouwen is: heerlijk om te zien.

Lees ook

5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 225 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 22
Disneyland krijgt problemen door zijn gezichtsherkenning: aangeklaagd door gastDisneyland krijgt problemen door zijn gezichtsherkenning: aangeklaagd door gast
5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 205 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 20
youtube AI label

Nieuwe YouTube-update: AI-labels worden prominenter én automatisch toegepast

Video
27 mei 2026
gemini omni

Google zet vol in op AI-video met nieuwe Gemini Omni-modellen

Video
24 mei 2026
youtube shorts

Je kunt andermans YouTube Shorts nu aanpassen met AI

Video
21 mei 2026
2024-04-30-Composite-Sketch

Het Pentagon gooit de UFO-kluis open - en dit zit erin

Media
08 mei 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading