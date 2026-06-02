In Disneyland en Disneyworld zijn ongeveer alle creatieve dingen die worden gedaan in handen van de Imagineers. Zij zorgen dat de parken goedgevuld zijn met allerlei objecten die je weer een nieuwe kijk geven op de films die je zo goed kent. Maar er zijn standbeelden die de Imagineers niet zelf uitbikken uit marmer: daar hebben ze een robot voor in dienst genomen.

Beitelende robot

Een robot beitelt in de onderstaande video moeiteloos de ene na de andere dwerg uit Sneeuwwitje bij elkaar. Disney schrijft : "Dit is niet zomaar een standbeeld. Het is een gamechanger voor thematisch entertainment en fabricage met geavanceerde robotarmen houwen natuursteen met ongelooflijke precisie. Het is milieuvriendelijker, kostenefficiënt en gebouwd om het onvoorspelbare weer in Florida te weerstaan en biedt een modern eerbetoon aan de erfenis van Disney—een hommage aan de originele marmeren dwergen uit Disneyland."

Wij vinden het gewoon heel fijn om te kijken hoe die robot druk aan het beeldhouwen is: heerlijk om te zien.