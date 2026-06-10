Is je iets opgevallen op YouTube ? Het kan zijn dat je een andere like-knop ziet en dat de dislike-knop is verdwenen. Het lijkt een test te zijn van YouTube om te kijken of dat wat positiever is. De like is bijvoorbeeld een hartje geworden. Hierdoor wordt YouTube meer zoals social media-platformen en dat doet het ongetwijfeld vooral door YouTube Shorts.

Like en subscribe!

YouTubers hoeven zich geen zorgen te maken over alle video’s waarin ze zeggen: “Like en subscribe!” want ook het hartje wordt ‘like’ genoemd. Wat dat betreft is het ook geen grote aanpassing: dat er van een like naar een hartje wordt gegaan, sja. Dat de dislike -knop weggaat is wel een interessante test, al heeft YouTube dit vaker getest en is hij er nog steeds. Enerzijds kun je het zien als een soort Reddit waarin de community dan een bepaalde vorm van modereren toevoegt. Anderzijds draagt het niet per se bij aan de positiviteit.

YouTube heeft eerder al de hoeveelheid keren dat er op gedrukt is bij de dislike-knop weggehaald en nu lijkt het dus een stapje verder te gaan door die hele knop maar in de ban te doen. Maar het is er zo te zien dus nog niet klaar voor om dat voor iedereen te doen: het is echt nog een test waarin wordt gekeken hoe het bevalt. Het zou al wel een maand gaande zijn, maar sinds gisteren lijkt de test breder te worden uitgerold. Je krijgt er verder geen pop-up van, het is gewoon ineens zo dat de ‘ik vind het niet leuk’-knop weg is en er geen duimpje omhoog, maar een hartje staat. Wij hebben nog de oude variant, dus het is nog niet helemaal ingevoerd.

Alleen YouTube Shorts?

Het is de vraag hoe mensen erop gaan reageren, want toen YouTube de aantallen dislikes verwijderde, was het huis te klein. In ieder geval zou het raar zijn als de like-knop een hartje werd en de dislike-knop wel bleef, want dan heb je een hartje en een duimpje omlaag: dat is toch wat vreemd. Het kan ook zijn dat YouTube uiteindelijk alleen voor de Shorts gaat met dit nieuwe systeem, want dat is ook waar het op dit moment wordt getest. Overigens kijkt YouTube ook naar een meer Facebook-achtig systeem waarin je niet alleen kunt liken, maar bijvoorbeeld ook een kat of een lampje als icoon kunt reageren. Of alleen een animatie ziet in die vorm, wanneer je op like drukt. Het kan toch een extra reden zijn om wel dat duimpje te geven.

Het lijkt vrij duidelijk dat er wel iets gaat veranderen met die like en dislikes, maar waar het precies heengaat met YouTube, dat weet je maar nooit. We houden het in de gaten.