YouTube heeft deze week nieuwe features voor zijn Premium-abonnees uit de doeken gedaan, waaronder een nieuwe ‘on-the-go’-modus die perfect is om naar podcasts te luisteren.

Podcasts zijn tegenwoordig populairder dan ooit, ook op YouTube. Volgens het bedrijf zijn er maandelijks meer dan een miljard actieve kijkers van podcasts op het platform, en in april werd er door Premium-abonnees naar meer dan 800 miljoen uur aan podcasts gekeken. Dat zijn gigantische cijfers, dus het is logisch dat YouTube deze doelgroep tegemoet wil komen.

Met Premium waren er al diverse handige opties om podcasts optimaal te beluisteren. Zo kunnen podcasts op de achtergrond worden aangezet op je smartphone zodat je ondertussen andere dingen op het apparaat kunt doen, en zijn er opties om de snelheid van de podcast aan te passen. Maar Premium-gebruikers hebben vanaf nu ook meer opties.

On-the-go

Zo heeft het bedrijf een nieuwe ‘on-the-go’-modus aangekondigd . Dit maakt van podcasts op YouTube een pure luisterervaring, en versimpelt de besturing van een podcast. Er verschijnen simpele, grote knoppen op het scherm waarmee je bijvoorbeeld vooruit en terug kunt spoelen, of naar de volgende aflevering kunt skippen. Op deze manier optimaliseert het bedrijf naar eigen zeggen de luisterervaring van je favoriete podcasts, talkshows en true crime-series.

Om de on the go-modus in te schakelen, klik je bovenin op het tandwieltje voor de instellingen. Daarna is vervolgens de modus op het scherm te vinden, en door daar op te klikken zet je de modus aan. De on the go-modus wordt nu wereldwijd uitgerold naar YouTube Premium-leden op Android-smartphones. Binnen enkele maanden moet het ook voor iOS-gebruikers beschikbaar komen. Let wel: zoals alles in dit artikel heb je daar wel een betaald Premium-abonnement voor nodig.

Auto speed en Aks Music voor podcasts

Ook nieuw is ‘auto speed’. Deze optie – die wederom nu beschikbaar is voor Android-gebruikers met een Premium-abonnement en binnenkort ook naar iOS komt – gebruikt AI om te bepalen welke afspeelsnelheid precies goed is voor bepaalde secties van een YouTube-video, waaronder natuurlijk ook podcasts.

Zo kan het voorkomen dat bij stukken van de video waarin er veel informatie gegeven wordt, de snelheid iets langzamer wordt gezet zodat je alle info goed tot je kunt nemen. Stukken die juist minder informatief zijn kunnen wat sneller afgespeeld worden, zodat je geen tijd verspilt, maar toch meekrijgt waar het over gaat. Natuurlijk blijft het mogelijk om de afspeelsnelheid zelf te bepalen, maar door auto speed aan te zetten helpt YouTube je een handje.

De Ask Music-feature bestond al voor Premium-leden in selecte regio’s. Daarbij wordt AI gebruikt om gepersonaliseerde radiostations en afspeellijsten te creëren. Ask Music komt nu ook beschikbaar specifiek voor podcasts, waarbij Premium-leden podcasttips krijgen gebaseerd op de genres waar je van houdt, je huidige stemming en de shows waar je al fan van bent. Zo is het nog makkelijker om podcasts te vinden die in je interessegebied liggen.

In een wereld waarin podcasts een steeds belangrijkere vorm van entertainment zijn, is het niet gek dat YouTube deze nieuwe features uitrolt. Andere bedrijven, zoals streamingplatform Spotify, blijven de podcastervaring ook steeds verder verbeteren, en YouTube kan niet achterblijven.