De meeste ondernemers weten wel dat ze hun digitale beveiliging op orde moeten hebben. Toch wordt een pentest in de praktijk keer op keer uitgesteld. Te druk, te duur, te ingewikkeld of gewoon: het zal ons wel niet overkomen. Tot het misgaat. In dit artikel lees je waarom een pentest uitstellen een dure grap is en wanneer het wél een goed moment is om er een te laten uitvoeren.

Drie redenen waarom bedrijven wachten

De meest gehoorde reden zijn kostenoverwegingen. Een pentest kost geld, en voor een mkb-bedrijf voelt dat als een uitgave zonder direct zichtbaar resultaat. Maar die redenering klopt niet: de kosten van een succesvolle aanval, ransomware-aanval of datalek liggen gemiddeld een veelvoud hoger dan de investering in een goede test vooraf.

Een tweede reden is de gedachte dat het probleem bij grotere bedrijven ligt. Cybercriminelen richten hun pijlen toch op grote organisaties? Niet per se. Juist het mkb is een aantrekkelijk doelwit, omdat de beveiliging daar doorgaans minder volwassen is en er minder capaciteit is om een aanval snel te detecteren. Aanvallers weten dat ook.

De derde reden is uitstelgedrag door prioriteit. Er is altijd iets dat urgenter lijkt: een nieuwe klant, een productlancering, een personeelskwestie. Beveiliging is pas urgent als er iets mis is gegaan. En op dat moment ben je te laat.

Wat een pentest in de praktijk oplevert

Een pentest maakt inzichtelijk waar de zwakke plekken in je systemen, netwerken of applicaties zitten voordat een aanvaller ze vindt. Een gecertificeerde ethical hacker probeert actief binnen te dringen in jouw omgeving, op dezelfde manier als een kwaadwillende partij dat zou doen. Het verschil: hij rapporteert de bevindingen aan jou in plaats van ze te misbruiken.

Het resultaat is een concreet rapport met kwetsbaarheden, gerangschikt op ernst. Je weet daarna precies wat je moet aanpakken, in welke volgorde en met welke prioriteit. Geen vage adviezen, maar concrete actiepunten. Voor technische teams is dat direct bruikbaar. Voor management geeft het inzicht in het daadwerkelijke risiconiveau van de organisatie.

Hoe weet je wanneer een pentest zinvol is?

Er zijn een aantal momenten waarop een pentest extra zinvol is. Als je recent een nieuwe applicatie hebt gelanceerd of een grote infrastructuur wijziging heeft doorgevoerd, is de kans groot dat er nieuwe kwetsbaarheden ontstaan die nog niet getest zijn. Ook na een fusie of overname, waarbij je plotseling een andere IT-omgeving integreert, is testen verstandig.

Daarnaast verplichten steeds meer wet- en regelgeving en compliancestandaarden, zoals de NIS2-richtlijn en ISO 27001, organisaties om aantoonbaar aandacht te besteden aan het testen van hun beveiliging. Een pentest is daarin een belangrijk middel om aan te tonen dat je serieus werk maakt van cyberveiligheid.

Wat kost wachten je echt?

Cybercriminelen zitten gemiddeld meer dan 200 dagen onopgemerkt in een systeem voordat ze ontdekt worden. In die tijd kunnen ze gegevens stelen, communicatie onderscheppen, facturen ombuigen of de complete administratie gijzelen. De herstelkosten na een ransomware-aanval lopen voor mkb-bedrijven al snel op tot tienduizenden euro's, los van de imagoschade en de mogelijke boetes bij een datalek.

Een pentest kost een fractie van die schade. De echte vraag is daarom niet of je het je kunt veroorloven om een pentest te laten uitvoeren, maar of je het je kunt veroorloven om het niet te doen.

Aan de slag

Wil je weten hoe kwetsbaar jouw organisatie is? Een goede eerste stap is een gesprek met een gecertificeerde pentest-specialist. Die kan samen met jou inschatten welke aanpak het meest zinvol is voor jouw situatie en hoe je de resultaten direct kunt vertalen naar verbeteringen. Uitstel is geen optie meer.