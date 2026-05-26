Copilot wordt door heel veel bedrijven gebruikt om werknemers te helpen met het veilig gebruiken van kunstmatige intelligentie . Bedrijven kunnen een eigen soort omgeving met Copilot maken om in te werken. Maar er zijn ook veel mensen die Windows buiten hun werk gebruiken en die ook met Copilot worden geconfronteerd. Niet iedereen is ervan gediend, maar goed nieuws: je kunt het uitschakelen.

Copilot binnen Windows 11

Microsoft heeft er een handje van iets te enthousiast te zijn met zijn eigen functies binnen Windows. Het pusht zijn Edge-browser flink en zo fanatiek is het ook met Copilot. Voor sommige mensen is dat vervelend, zeker omdat AI bij veel mensen ook angst inboezemt. Daarom zou Microsoft van plan zijn om het mogelijk te maken om Copilot uit te schakelen. Het enige vreemde binnen deze welkome verandering is dat het vooral voor zakelijke gebruikers is.

Er wordt namelijk een Group Policy geïntroduceerd waardoor IT -beheerders voor meerdere systemen kunnen instellen dat AI niet meer kan worden gebruikt binnen Windows 11. IT-beheerders kunnen het zo meteen voor het hele bedrijf instellen en dat is voor bedrijven die tegen AI zijn of liever andere AI gebruiken erg handig. Het is alleen de vraag waarom het alleen bij bedrijven blijft en niet ook apart per systeem is in te stellen. Zo kunnen mensen die thuis met Windows 11 werken, en dat zijn er heel veel, dus nog steeds niet zelf kiezen voor het uitschakelen van Copilot

Zo min mogelijk Copilot

Het is wel mogelijk om Copilot zoveel mogelijk uit te schakelen, maar het zal toch regelmatig blijven terugkomen. Je kunt dit doen via het Startmenu of via het overzicht met geïnstalleerde apps. Er is dus niet echt een ‘harde’ manier om van Copilot af te komen binnen Windows, maar als je het wel via die eerdergenoemde manier uitzet, dan heb je als het goed is alleen last van Copilot na grote updates. Veel mensen die via Windows werken hebben sowieso last van updates. Zo krijg je na een update van Chrome toch weer Yahoo als startpagina, omdat dat zo ingeregeld is door de antivirus die je bij je laptop krijgt. Je moet dan telkens weer handmatig Google toevoegen, als je wil dat dat je startpagina is.

Wel zien we dat Microsoft zelf ook iets minder fantiek is met Copilot. Copilot wordt hier en daar uit apps gehaald, waarbij je nog wel de AI kunt gebruiken, maar er dus geen grote Copilot-labels meer op te zien zijn.