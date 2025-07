Systeembeheerdersdag: zo ben je minder lastig voor je systeembeheerder

Help IT een beetje

Ga er niet heen met de melding ‘mijn computer doet het niet’, want daar kan niemand iets mee. Zorg dat je zoveel mogelijk zelf uitzoekt wat het probleem is, en met computers betekent dat meestal dat je vooral dingen moet uitsluiten. Vergeet die dingen echter niet te melden aan IT. Soms denk je er niet aan omdat het juist uitsluitsels zijn, maar het kan de systeembeheerder juist veel verder brengen.

Systeembeheerders worden heel blij van: “Ik krijg sinds vanochtend een foutmelding als ik [actie], ik heb zelf al geprobeerd om [oplossing], maar het werkt nog steeds niet.” De IT’er wil vooral weten wat er precies niet werkt en ziet er het liefst screenshots en video’s van het euvel, al zal je altijd zien: precies als je het wil filmen gebeurt het niet.

Onthoud goed dat de systeembeheerder niks weet. Geef dus aan in welke applicatie het voorkomt en op welk apparaat precies. Check ook even met je collega’s of het ook bij hen opspeelt. Schat ook in hoe groot het probleem is, zodat je aan IT kunt vragen of er tijd is voor een groot of klein probleem. Zorg ook dat je empathisch bent; die mensen hebben het hartstikke druk en natuurlijk is jouw probleem groot voor jou, maar probeer altijd het grotere plaatje in je achterhoofd te houden. Probeer sowieso zinnen als: het moet nu, of: ik wil gewoon dat het werkt te vermijden: dat weet die IT’er ook wel.

Het helpt je ook je minder dom te voelen als je er zelf al alles aan hebt gedaan. En het zal ook indruk maken op de systeembeheerder: die moet meestal aan mensen vragen of de stekker er wel in zijn, de cache wel is geleegd, enzovoort. Uiteindelijk blijkt de systeembeheerder een soort alwetend orakel te zijn als het gaat om problemen met de computer en daar moeten we vandaag, maar eigenlijk elke dag, erg dankbaar voor zijn.