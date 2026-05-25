Internet, televisie en telefonie kun je alle drie bij verschillende providers afsluiten, maar is dat echt handig? Als je heel specifieke wensen hebt dan kan het handig zijn, maar in veel gevallen is het beter om meer met één provider te doen. Dit is waarom.

Je krijgt er vaak voordeel mee

Het is vaak financieel slim om een combinatiepakket te kiezen. Veel mensen denken onterecht dat je daarvoor dan per se bij een grote provider moet zijn, maar dat is niet nodig. Zo heeft bijvoorbeeld een wat kleinere provider als hollandsnieuwe sinds deze week een combinatie-abonnement voor internet en tv . Dat is heel betaalbaar: als je internet en tv één jaar combineert ben je er 1 euro per dag aan kwijt: dus 30 euro per maand. Er zijn veel mensen die dat voor alleen maar internet of alleen maar televisie betalen.

Het houdt je bankrekening overzichtelijk

Je weet door meerdere diensten bij dezelfde partij af te nemen ook dat je maar een klantenservice nodig hebt. Dat scheelt weer tijd. Daarnaast is het ook makkelijk dat je alle vragen die je hebt bij één kanaal kwijt kunt. Maar ook iets simpels als je bankrekening: als je internet bij bedrijf x, tv bij bedrijf y en je mobiele abonnement bij bedrijf x afsluit, dan wordt het elke maand wat druk op je bankrekeningafschrift. Door te combineren bespaar je dus niet alleen geld, maar geef je jezelf ook wat meer gemak: je hebt maar één klantenservice en maar één bedrijf dat je facturen stuurt. Scheelt weer administratieve rompslomp.

Je data is maar bij één partij ondergebracht

Het is helaas een jaar waarin de datalekken elkaar in een rap tempo opvolgen. Het is daarom fijn als je data op iets minder plekken te vinden is. Je kunt een datalek als consument nooit helemaal voorkomen, net als dat het voor bedrijven ook een onmogelijke opgave is. Maar zorgen dat je data bij minder bedrijven staat betekent wel dat je in ieder geval minder risico loopt dan wanneer het bij drie bedrijven te vinden is.