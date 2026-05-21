De markt voor thuisbatterijen ontwikkelt zich razendsnel, maar Zendure kijkt inmiddels verder dan alleen energie opslaan. Tijdens een evenement in ’s-Hertogenbosch kondigde het bedrijf samen met MW Energie een strategische samenwerking aan voor Nederland. De focus ligt daarbij op iets veel groters: een volledig slim energie-ecosysteem voor de hele woning.

Met de introductie van de nieuwe SolarFlow Mix Series en de gloednieuwe PowerHub wil Zendure huishoudens niet alleen helpen energie op te slaan, maar ook slimmer te verdelen, laden, gebruiken en zelfs verhandelen.

Zendure zet stevig in op Nederland

Dat Zendure juist Nederland nadrukkelijk noemt, is niet toevallig. De Nederlandse markt is momenteel een van de interessantste Europese markten voor thuisenergie-oplossingen. Door stijgende energiekosten, afbouw van de salderingsregeling en toenemende druk op het stroomnet groeit de vraag naar slimme energieopslag razendsnel.

Volgens Zendure moet het systeem vooral aantrekkelijk zijn voor huishoudens die meer controle willen over:

zonne-energie

thuisbatterijen

EV-laden

warmtepompen

dynamische energietarieven

Daarbij werkt Zendure samen met MW Energie, dat in Nederland al actief is binnen energieopslag en installatienetwerken. Het bedrijf gaat de distributie en installatie van het ecosysteem ondersteunen.

De PowerHub moet alles in huis aan elkaar koppelen

De opvallendste introductie is zonder twijfel de Zendure PowerHub . Volgens Zendure is dit Europa’s eerste plug-in HEMS-hub voor complete woningen. HEMS staat voor Home Energy Management System. Kort gezegd wordt de PowerHub het centrale brein van het huis. Het systeem stuurt realtime:

zonnepanelen

batterijopslag

netstroom

EV-laders

warmtepompen

slimme apparaten

noodstroomvoorzieningen

…aan vanuit één geïntegreerd platform.

De hub gebruikt daarvoor Zendure’s eigen ZENKI AI-software, die energiegedrag, weersvoorspellingen en stroomprijzen analyseert om automatisch te bepalen wanneer energie het beste opgeslagen, gebruikt of verkocht kan worden.

Dat soort AI-gestuurde energiesturing zien we steeds vaker terug in de markt voor thuisbatterijen, maar Zendure probeert het nu nadrukkelijk te positioneren als totaaloplossing voor de hele woning.

Drie systemen voor verschillende huishoudens

Naast de PowerHub introduceert Zendure ook drie nieuwe SolarFlow-systemen binnen één modulair platform. Daarmee richt het merk zich op verschillende typen huishoudens.

De grootste variant is de SolarFlow 4000 Mix Pro. Die ondersteunt tot 13 kW aan zonne-input en schaalbare batterijcapaciteit tot 50 kWh. Volgens Zendure is het systeem bedoeld voor grotere gezinnen met een jaarlijks stroomverbruik rond de 7.000 kWh.

De SolarFlow 4000 Mix AC+ richt zich juist op huishoudens die al zonnepanelen hebben en een retrofit-oplossing zoeken zonder hun bestaande installatie volledig te vervangen.

Daarnaast komt er een compactere SolarFlow 3000 Mix AC+ voor kleinere huishoudens en mobiel of off-grid gebruik. Dat systeem heeft een vaste capaciteit van 8 kWh en is bestand tegen extreme temperaturen.

De strijd om het slimme energiehuis barst los

De aankondiging laat vooral zien hoe snel de markt voor thuisenergie verandert. Waar thuisbatterijen eerst vooral draaiden om energie opslaan, verschuift de focus nu richting complete slimme ecosystemen. Steeds meer bedrijven proberen huishoudens volledig afhankelijk te maken van één geïntegreerd platform waarin energiebeheer, EV-laden, zonne-energie, dynamische tarieven en AI-sturing samenkomen.

Dat maakt de concurrentie ook direct een stuk breder. Zendure concurreert daardoor niet alleen met batterijmerken, maar indirect ook met energieleveranciers, laadpaalbedrijven en smart home-platformen.

Gratis PowerHub voor eerste Europese gebruikers

Om de adoptie te versnellen start Zendure ook het zogenaamde “European Elite 1.000 Pioneer Program”. De eerste duizend klanten die minimaal twee SolarFlow 4000-systemen installeren krijgen gratis een PowerHub meegeleverd.

Daarmee probeert het merk snel een eerste groep gebruikers op te bouwen binnen Europa. De timing is slim. Zeker in Nederland groeit de interesse in thuisbatterijen snel nu huishoudens steeds vaker nadenken over:

netcongestie

terugleverkosten

dynamische stroomprijzen

onafhankelijker energiegebruik

En precies daarop lijkt Zendure zich nu volledig te richten.