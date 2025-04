Zonneplan maakt thuisbatterij bereikbaar voor 1-fasewoningen

Zonneplan komt met een slimme oplossing voor huishoudens met een 1-fasenaansluiting. Het energiebedrijf uit Zwolle lanceert een nieuwe, compacte thuisbatterij van 10 kWh die volledig werkt op de bestaande aansluiting. Daarmee biedt het bedrijf een antwoord op de groeiende vraag naar energieopslag, zónder dat er direct ingrijpende (en vaak dure) aanpassingen aan de meterkast nodig zijn.

Geen 3-fase? Geen probleem

Tot nu toe waren thuisbatterijen vooral geschikt voor woningen met een 3-fasenaansluiting. Die aansluiting is echter lang niet overal beschikbaar, en in veel gevallen kost de verzwaring richting 3-fase duizenden euro’s of leidt het tot lange wachttijden bij netbeheerders. Zonneplan speelt in op dat probleem met een betaalbare 1-fase batterij, die direct werkt op de bestaande infrastructuur.

De prijs? €3.990 na btw-teruggave – fors lager dan wat grotere systemen kosten, en daarmee binnen bereik van veel meer huishoudens.

Wat kun je ermee?

De nieuwe Nexus 1-fase batterij bestaat uit twee uitbreidbare accupacks van elk 5 kWh en een 4,4 kW omvormer. Daarmee is het systeem in staat om zowel zelfopgewekte zonnestroom op te slaan als actief te handelen op de energiemarkt.

Volgens Zonneplan’s Managing Director Jochem van Vuren zullen veel mensen vooral kiezen voor dit model om het eigen verbruik van zonne-energie te optimaliseren. Zeker nu de salderingsregeling langzaam wordt afgebouwd en terugleverkosten stijgen, is zelf verbruiken aantrekkelijker dan ooit.

Powerplay: unieke slimme sturing

De Nexus 1-fase batterij is bovendien voorzien van Powerplay, de slimme software van Zonneplan waarmee gebruikers actief kunnen profiteren van prijsverschillen op de energiemarkt. Volgens Van Vuren is dit “de enige batterij in dit prijssegment die over zulke ingebouwde aansturing beschikt.” Daarmee verdient de batterij zichzelf volgens Zonneplan sneller terug dan vergelijkbare producten.

Toekomstbestendig en modulair

De accupakketten van de Nexus zijn modulair, waardoor het systeem in de toekomst eenvoudig uit te breiden is. Dat maakt de nieuwe batterij niet alleen geschikt voor de huidige energiemarkt, maar ook klaar voor wat nog komen gaat.

Van Vuren ziet dan ook potentieel: “Met deze 1-fase batterij maken we energieopslag bereikbaar voor een veel grotere groep huishoudens. Zeker nu de energiemarkt verandert, is dat belangrijker dan ooit.”