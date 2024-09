Waarom een thuisbatterij niet overal een goede oplossing voor is

Heb je zonnepanelen, dan is het met het oog op het stoppen van de salderingsregeling slim om een thuisbatterij te kopen. Althans, dat is hoe het bij veel energieleveranciers klinkt. De netbeheerders denken daar anders over. Ook blijkt het moeilijk om de investering van een thuisbatterij terug te verdienen.

Thuisbatterij als de oplossing

Het stroomnet raakt overbelast, hoe meer zonnepanelen erbij komen. Hoe goed deze duurzame energie ook is, het elektriciteitsnet in Nederland is er niet op ingericht. Hetzelfde geldt voor de thuisaccu’s. Zolang je de thuisaccu gebruikt waarvoor je hem aanschaft, namelijk het opslaan van energie zodat je die zelf ‘s avonds of op een ander moment kunt gebruiken, is er niets aan de hand: Dat is prima.

Het is alleen zo dat batterijen vaak op dezelfde momenten laden of ontladen en dat problemen geeft in transformatorhuisjes, die ineens heel veel moeten verwerken. Ze geven dan in een keer een heleboel stroom terug aan het netwerk, vaak op een moment dat de prijzen gunstig zijn, en daardoor komt het elektriciteitsnet in de problemen. Dit zou 10 tot 20 procent van de tijd het geval zijn, stelt David Peters van netbeheerder Stedin tegen de NOS. Hierop hebben verschillende netbeheerders afspraken gemaakt met de grootste makers van thuisbatterijen.