Derde generatie Tesla Powerwall thuisaccu

Zonnepanelen zijn de afgelopen anderhalf jaar, onder druk van de energiecrisis die ontstond door de oorlog tussen Rusland en de Oekraine, nog populairder geworden dan ze al waren. Iedereen weet dat zonnepanelen alleen overdag elektriciteit produceren. Door saldering van opbrengst en gebruik via je elektriciteitsprovider profiteer je ook in het donker nog van zonnepanelen. Een andere oplossing, die uiteindelijk meer voordelen gaat bieden, is het plaatsen van een thuisaccu. Tesla is een van de leveranciers die dergelijke accu’s levert. Volgend jaar verschijnt de derde generatie van de Tesla PowerWall, die formeel in Nederland nog niet te koop zijn, op de markt. Die heeft een capaciteit van 13,5 kWh. Salderingsregelingen zijn eindig Dankzij de salderingsregelingen van energiemaatschappijen kun je dus – simpel gezegd door de opbrengst en het gebruik van elektriciteit tegen elkaar ‘weg te strepen’ – ook ’s avonds, in de nacht en op donkere dagen profiteren van je zonnepanelen. Echter, die salderingsregelingen worden steeds minder interessant en zullen uiteindelijk helemaal verdwijnen, zo wordt alom verwacht en aangenomen. Een thuisaccu, waar de elektriciteit van zonnepanelen wordt opgeslagen die je niet meteen gebruikt, bieden daarvoor een oplossing. Tesla heeft deze week dus de derde generatie van haar thuisaccu, de PowerWall, gepresenteerd. Die verschijnen in 2024 op de markt, zo meldt Tesla. De nieuwe PowerWall krijgt een omvormer aan boord voor zonne-energie. Bij de huidige versie van de Tesla thuisaccu moet je die nog apart aanschaffen en installeren, de PowerWall+.

Meer vermogen, zowel on- als off-grid De capaciteit van een Tesla PowerWall is 13,5 kWh. Voor een gemiddeld huishouden is dat meer dan voldoende om een paar donkere dagen te overbruggen. Heb je echter ook een elektrische auto die je ook ‘s nachts thuis wil opladen, dan is die 13,5 kWh meestal niet voldoende. Daarvoor kun je dan eventueel drie PowerWalls aan elkaar koppelen om de capaciteit op te krikken naar 40,5 kWh. Het maximale vermogen dat de PowerWall 3 kan leveren is, als het stroomnet online is, vergeleken met zijn voorgangers, verdubbeld naar 11,5 kW. Dat vermogen is ook beschikbaar wanneer je de thuisaccu ‘off-grid’ gebruikt. Dat is 1,5 kW meer dan zijn voorganger in die configuratie kon leveren.

Wat de PowerWall 3 gaat kosten, is nog niet bekend, maar goedkoop zal ie niet zijn. Voor de bestaande Powerwall betaal je, als je hem zelf installeert, minimaal zo’n 9.500 dollar. Het goede nieuws is wel dat de thuisaccu van Tesla, net als de auto’s, de afgelopen maanden al een paar keer enkele honderden dollars in prijs verlaagd zijn.