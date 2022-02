VVD en CU pleiten voor gesubsidieerde thuisaccu’s

Met de huidige energieprijzen worden zonnepanelen steeds populairder. Een gemiddeld huishouden kan met het gebruik van zonne-energie de kosten voor elektriciteit met meerdere tientjes per maand omlaag krijgen. Om nog maar te zwijgen van de winst voor het milieu. Omdat wij nu eenmaal niet in een land leven waar de zon meer dan 300 dagen per jaar volop schijnt, leveren zonnepanelen niet altijd de elektriciteit die nodig is. Daarnaast wordt terugleveren aan het stroomnet, wanneer meer elektriciteit opgewekt wordt dan nodig is, door steeds meer netbeheerders min of meer ontmoedigd. Een thuisaccu, om de ‘overtollig’ opgewekte stroom op te slaan voor momenten dat het nodig is, lijkt een prima oplossing.

Zonnepanelen met subsidie

Tegenwoordig kun je vrijwel in heel Nederland, dankzij een soort van ‘subsidielening’, zonder eigen investering zonnepanelen op je dak laten leggen. Via de provincie krijg je een lening voor de aanschaf en het aansluiten van de zonnepanelen. De BTW van die investering kun je terugvragen en de rest betaal je over een periode van 10 jaar terug. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt (of op je huis past), kost je dat enkele tientjes per maand.

Als voorbeeld: op mijn huis zou ik met 11 zonnepanelen voldoende elektriciteit kunnen opwekken om onze stroomrekening met ca. 80 euro per maand te laten dalen. Dat kost mij dan 40 euro per maand. Best rendabel. Toch zou ik dan nog altijd, in de winter en bij langere ‘zonloze’ perioden, stroom van de energieleverancier moeten afnemen. Met een thuisaccu zouden wij in die periode ook nog steeds onze ‘eigen’ elektriciteit kunnen gebruiken. Maar, een thuisaccu is best prijzig. De kosten daarvoor lopen, afhankelijk van de capaciteit, uiteen van enkele duizenden, voor een kleine accu, tot ver boven de 10.000 euro.