Kan mijn dak zonnepanelen aan?

Zonnepanelen zijn, zeker met de hoge energiekosten van dit moment, helemaal hot. Steeds meer mensen stappen over naar zonnepanelen, of ze ze nou kopen of huren. Maar kan ieder dak wel zo’n bundel zonnepanelen aan? Je wilt natuurlijk niet dat jouw dure installatie plots naar beneden komt, inclusief dak.

Dakconstructie

Het is belangrijk om te kijken naar de constructie van het dak. Zonnepanelen wegen namelijk 15-25 kilo per vierkante meter. En daarbovenop komt natuurlijk het gewicht van de dakbedekking zoals de dakpannen of platen. Ook niet iedere dakbedekking is even geschikt voor zonnepanelen. Ook al wordt spreekwoordelijk gezegd dat iets van een leien dakje gaat, zonnepanelen op een leien dak zijn niet aan te raden. Ook op een rieten dak worden zonnepanelen afgeraden.

Als je dak de panelen niet kan dragen, kun je kiezen voor drie opties. Je kunt de zonnepanelen aan jouw neus voorbij laten gaan, maar je kunt er ook voor kiezen om het dak en de dakconstructie te verstevigen. Dit is alleen wel een hoge kostenpost. Tot slot kun je ook kiezen voor lichtgewicht zonnepanelen.

Zonnepanelen als dakbedekking

Naast de lichtgewicht zonnepanelen kun je ook kiezen voor geïntegreerde zonnepanelen of zonnedakpannen. Dit betekent eigenlijk dat jouw huidige soort dakbedekking verdwijnt en dat daarvoor dakbedekking van zonnecellen in de plaats komt. De zwaarte van de huidige dakbedekking verdwijnt dan eigenlijk, dus het scheelt enorm veel qua gewicht. Je hoeft de dakconstructie dan niet te laten verstevigen.

Meer gewicht op platte daken

Ook op platte daken kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Ook hier dient rekening gehouden te worden met extra gewicht. Omdat de zonnepanelen op een plat dak schuin worden gezet in een frame, vangen ze meer wind. De hoeveelheid wind die ze vangen is afhankelijk van de hoogte van het dak en de windzone. Om ervoor te zorgen dat de panelen niet wegwaaien, kunnen ze worden verzwaard met behulp van ballast.

Deze ballast wordt dan geplaatst op de stellage. Denk hierbij aan zakken gevuld met zand of grind. Ook zijn er stellages verkrijgbaar waarin de ballast al is verwerkt. De dakbelasting op platte daken neemt toe door de ballast van de stellages. Het komt er eigenlijk op neer dat een plat dak wel 100 tot 200 kilo per vierkante meter aan moet kunnen. Dit probleem zou je weer kunnen oplossen door de hellingshoek minder groot te maken, zodat de panelen minder wind vangen. Wel heb je hierdoor een rendementsverlies van vijf procent.

Het is bij platte daken geen slecht idee om de zonnepanelen extra te verzekeren. Ook al weet je bijna zeker dat er niets kan gebeuren, bij natuurrampen is het wel handig om toch aanspraak te kunnen maken op de verzekering. Check dan ook altijd goed in de polisvoorwaarden of de zonnepanelen zijn verzekerd bij natuurrampen.

Laat het checken

Vaak zijn daken van nieuwere huizen wel bestand tegen zonnepanelen. Daken van oudere huizen daarentegen zijn niet gebouwd om zo’n extra last van zonnepanelen te kunnen dragen. Het is altijd belangrijk, ook bij nieuwere woningen, om toch een installateur of een constructeur naar het dak te laten kijken.