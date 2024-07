Zonneplan komt met Powerplay dat tot 2000 gratis rijkilometers zou bieden

Energiebedrijf Zonneplan voorziet zijn laadpalen nu van Powerplay. Als je standaard de laadkabel hebt ingeplugd, dan is je elektrische auto altijd stand-by om bij te springen wanneer het elektriciteitsnet overbelast raakt. Hierdoor laad je je accu regelmatig gratis bij. Zonneplan berekent dat het zelfs tot 2000 gratis rijkilometers zou opleveren.

Powerplay bij Zonneplan

Zowel bestaande als nieuwe laadpalen van Zonneplan beschikken vanaf 15 juli over deze Powerplay, de slimme aansturing waardoor je je auto kunt opladen met ‘gratis’ stroom. Stroom die wanneer het elektriciteitsnetwerk te vol raakt over is en zo je auto ingaat. Het zijn ook de elektrische auto’s die zorgen voor extra druk op het elektriciteitsnet, omdat ze vooral begin van de avond wanneer mensen thuiskomen van kantoor de lader erin steken. Zonneplan deed onderzoek en daaruit blijkt dat bijna tweederde van de 1819 Nederlanders met een elektrische auto deze voor maximaal 400 kilometer gebruikt. “Dat komt in de buurt van de gemiddelde actieradius van een elektrische auto. Daardoor is het helemaal niet nodig om elke dag de accu weer helemaal vol te laden en zeker niet allemaal tegelijk rond etenstijd”, aldus woordvoerder Frank Breukelman van Zonneplan.

Je kunt als je de volgende dag een volle accu nodig hebt in de Zonneplan-app zorgen dat dat voor elkaar komt. Je kunt als gebruiker namelijk aangeven hoeveel kilometer je er precies bij wil laden en wanneer je wil vertrekken. De software zorgt dan dat alleen de meest voordelige uren worden gebruikt om te laden. Ga je de volgende dag helemaal niet op pad, dan kun je heel makkelijk je laadkabel in de auto steken: hij laadt dan o wanneer er door wind en zon te veel energie op het net aanwezig is, wat bijvoorbeeld op een zonnige zomerdag kan voorkomen. Je laadt dan gratis je auto vol en krijgt soms zelfs geld toe, als je netbeheerder hiervoor vergoedingen betaalt.

Dinsdag weinig zon, toch een hoge score in ons #energieweerbericht! Voor zonnepanelen beloven vandaag, woensdag en vrijdag de beste dagen te worden. Dinsdag komt er flink wat wind bij. Daardoor verwachten we voor dinsdag en zaterdag de laagste stroomprijzen deze week. pic.twitter.com/Ct7A05D784 — Zonneplan (@Zonneplan) July 15, 2024

Minder dan 3 euro per 100 kilometer

“De combinatie van slim laden op dynamische prijzen en gratis laden bij stroomoverschotten maakt dat de doorsnee EV-rijder voor gemiddeld 2,89 euro per 100 kilometer rijdt,” stelt Zonneplan. Heb je een dynamisch energiecontract, dan laadt je voor bijna één euro meer. Met een vast contract is het helemaal niet grappig meer, dan zijn de kosten meer dan 5 euro. Gebruik je een openbare laadpaal, dan kun je rekenen op dubbele kosten ten opzichte van Powerplay. Snelladen bij een openbare paal? Vier keer zo duur als Powerplay, stelt Zonneplan.

Zonneplan: “Er is een goede reden voor de hoge vergoedingen die de netbeheerder EV-rijders betaalt die flexibel zijn in hun stroombehoefte. Nederland kent inmiddels namelijk bijna een half miljoen elektrische personenauto’s, waarvan meer dan de helft thuis oplaadt. Stel dat al die thuisladende auto’s dit allemaal tegelijk willen doen, dan betekent dat een stroomvraag van maar liefst 2,8 gigawatt. Elk uur dat ze dat doen staat gelijk aan het dagelijks stroomverbruik van maar liefst 400.000 huishoudens.” Kortom, er valt met Powerplay wel wat te winnen, en zeker met het over het algemeen slimmer plannen van je laadmomenten, waarmee de Zonneplan-app kan helpen.