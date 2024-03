​Zonneplan gaat je zonnepanelen uitschakelen op piekmomenten

Wij zijn het avontuur aangegaan met ⁦ @Zonneplan ⁩. Omdat ons dynamisch contract pas ingaat op 29 maart, kunnen we nu al even oefenen. 2 elektrische auto’s, 60 PV panelen en een stukhout-vergas CV installatie. Hopelijk vinden we een manier om onze EV’s met V2H te verbinden. pic.twitter.com/sOdXjA56rh

Het elektriciteitsnetwerk heeft nog vele jaren problemen van overbelasting voor de boeg. De overheid heeft wel miljarden vrijgevlagd om een lening beschikbaar te stellen aan bedrijven die het elektriciteitsnetwerk verzwaren, maar dit zijn projecten die vele jaren beslaan. Ondertussen kiezen steeds meer consumenten ervoor om zonnepanelen te nemen. Lang was dat omdat de subsidies heel goed waren, maar ook omdat dat terugleveren geldt opbrengt. De overheid zou met die salderingsregeling , zoals die heet, stoppen, maar dat is nu weer even van de baan. Dit betekent echter dat de overschotten op het netwerk blijven op momenten dat de zon zich volop laat zien.

Zonneplan Powerplay

Nu de lente is begonnen en de zomer in aantocht is, moeten er stappen worden ondernomen om die overschotten in te perken. Zonneplan doet dat door middel van Powerplay, een algoritme dat omvormers beheert. Je kunt je hiervoor aanmelden in de Zonneplan-app. Heb je omvormers van een ander merk dan Zonneplan, dan kun je dat apart aangeven bij de leverancier van zonnepanelen. Zonneplan verwacht dat je er flink wat geld mee kunt verdienen door Powerplay te gebruiken: denk aan tientjes tot meer dan 100 euro. Dat is toch weer heel wat maanden streamingdiensten kijken, of simpelweg de energierekening betalen voor de momenten waarop de zonnepanelen niet voldoende zijn.

Zonneplan kwam eerder al in het nieuws door zijn dynamische energiecontracten en Powerplay, die het mogelijk maken om bij negatieve stroomprijzen de omvormers uit te schakelen om zo te zorgen dat mensen niet hoeven te betalen voor het terugleveren van zonne-energie. Dit is daar weer een variant op, dus mocht je Zonneplan-klant zijn, dan is het de moeite waard er de app nog eens op na te slaan.