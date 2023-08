Steeds meer monumenten en bezienswaardigheden krijgen zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zeker na de energiecrisis die ontvlamde in de maanden nadat Rusland de Oekraïne binnengevallen was, waren de fotovoltaïsche panelen niet meer aan te slepen. Steeds meer daken van woonhuizen en bedrijven wekken zonne-energie op.

Om nog maar te zwijgen over de velden, taluds en boerenakkers waar honderden, soms duizenden, zonnepanelen geïnstalleerd zijn en worden. Maar, zo heeft een aanbieder van zonnepanelen onderzocht, het blijft niet bij woonhuizen en bedrijfspanden. Inmiddels zijn ook heel wat monumenten en bezienswaardigheden van zonnepanelen voorzien.

Van de Hermitage in Amsterdam…

Voor (oude) openbare gebouwen die nog volop in gebruik zijn, zoals het stationsgebouw van Rotterdam dat met 10.000 vierkante meter aan zonnepanelen bedekt is, is dat op zich geen verrassing. Maar er zijn ook een aantal bijzondere plekken waar de zonnepanelen al ‘bezit van genomen hebben’.

In Nederland is onder andere het Hermitage Museum al voorzien van zonnepanelen, maar ook op het Paleis Symbolica van de Efteling wordt al zonne-energie opgewekt.

… tot en met de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad

Dat zijn op zich, samen met de Universiteit van Utrecht (Uithof) en het Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam bijzondere plekken voor zonnepanelen, maar lang niet zo bijzonder als, bijvoorbeeld, de Eifeltoren in Parijs, de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad of Schloss Schönbrunn in Wenen. Ja, ook op en om die gebouwen hebben de fotovoltaïsche panelen al een plekje gevonden. Net als het Opera House van Oslo en Balmoral Castle in Schotland.