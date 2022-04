Er zijn nu zonnepanelen die ook 's nachts werken

We hebben nu met het zonnetje weinig te klagen: zonnepanelen draaien overuren! Heerlijk, maar ‘s avonds doen ze in het donker helemaal niets. Daar komt binnenkort misschien verandering in, want er zijn nu zonnepanelen ontwikkeld die ‘s nachts werken.

Stroomverbruik 's avonds ‘s Avonds even je eten oppiepen in de magnetron of een lekkere ovenschotel maken, achter de televisie kruipen met je favoriete serie en ondertussen op de iPad online shoppen. Ondertussen heb je het licht aan staan, kijkt je slimme deurbel voor je of er iemand voor de deur staat en ligt je smartphone aan de lader. We gebruiken zo op een avondje heel wat stroom, dat we het beste zelf kunnen opwekken met zonnepanelen. Alleen werken die zonnepanelen als de zon er is. Dus wanneer de avond valt en de meeste mensen juist meer elektriciteit gebruiken, is er niet zoveel zonnestroom beschikbaar als overdag. Een oplossing is er nu in de vorm van zonnepanelen die ook ‘s nachts werken. Eigenlijk mogen ze geen zonnepanelen genoemd worden, want ze gebruiken ‘s avonds niet de zonnestralen, maar juist iets wat koud is. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van kou uit de ruimte.



Zonnepanelen die 's nachts werken Onderzoekers van Stanford University hebben gebruikgemaakt van een standaard zonnepaneel dat gewoon op de markt is en daar enkele aanpassingen aan gedaan. Hierdoor kan er een klein beetje energie worden gegenereerd in de nacht. Dat kan door stralingskoeling waarbij het ruimtevacuüm wordt gebruikt om de kou uit de ruimte om te zetten in energie. Het is bijna het tegenovergestelde van hoe het werkt met zonnepanelen, maar volgens onderzoekers is de kou in de ruimte een zeer goede hernieuwbare bron van energie. Wel kan een zonnepaneel aanzienlijk minder energie genereren via die nieuwe nachtmethode, waardoor je er niet zoveel van mag verwachten als tijdens een stralende dag zon. Echter is natuurlijk ‘s nachts, dus niet in de avond maar echt als mensen slapen, de vraag naar energie aanzienlijk minder, waardoor het alsnog zeer effectief kan zijn. Fantastisch om zo van de ruimte gebruik te kunnen maken en tegelijkertijd erg verrassend: er werd altijd gedacht dat het licht van de sterren of de maan een manier kon zijn om energie op te wekken. Dat blijkt tot nu toe niet te werken, maar gelukkig is er een andere manier gevonden.

Koelte uit de ruimte Het idee is dat er ‘s nachts warmte van een object afstraalt, waardoor het koeler kan zijn dan de luchttemperatuur eromheen. Dat temperatuursverschil mondt weer uit in de mogelijkheid om elektriciteit te genereren. Het is niet veel, maar toch iets: 50 milliwatt per vierkante meter versus 200 watt die zo’n zelfde vierkante meter aan zonnepanelen overdag zou genereren. Er zijn echter genoeg mogelijkheden te bedenken om die 50 milliwatt volop te gebruiken: bijvoorbeeld om fietspaden aan te lichten in de nacht of sensoren van stroom te voorzien. Plus, het feit dat het is gebouwd op bestaande zonnepanelen, betekent dat je hiervoor niet je oude zonnepanelen hoeft weg te gooien. Waarschijnlijk kan er slechts een kleine aanpassing worden gedaan en ook jouw zonnepanelen kunnen ‘s nachts zorgen voor energie. Tenminste, dat zal niet morgen zijn, want het is nog steeds in een staat van ontwikkeling.