Zonnepanelen zelf installeren, zo doe je dat!

Het plaatsen van zonnepanelen is een flinke investering. Een installateur rekent gemiddeld 800 euro voor het installeren van zonnepanelen. Maar misschien ben jij, of ken jij iemand met twee rechterhanden die deze klus wel aandurft. Dat kan! Het is mogelijk om zonnepanelen zelf te installeren. Echter is dit geen makkelijke klus. Heb je geen last van hoogtevrees en enige kennis op het gebied van elektra? Dan kan het zo zijn dat dit jou gaat lukken. In dit artikel geven we jou de handvatten om deze klus te realiseren.

De voorbereiding

Wanneer zonnepanelen op een schuin dak geplaatst moeten worden, zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Zonnepanelen wegen per stuk 25 kilo, dus wees voorzichtig en probeer jezelf in evenwicht te houden op een schuin dak. Wanneer de zon schijnt, kan dit zorgen voor een schokeffect bij zonnepanelen. Ook wanneer deze nog niet aangesloten zijn! Zorg dus altijd voor een valbeveiliging. Een goede tip is daarnaast om een steiger te plaatsen tot de rand van het dak. Zo kom je gemakkelijk het dak op en is de kans dat je naar beneden valt klein.

Benodigdheden voor het plaatsen van de panelen

Naast de belangrijke beveiliging is er natuurlijk ook zonnepanelen montagemateriaal nodig. Hiervoor zijn speciale systemen ontwikkeld om het bevestigen van zonnepanelen een stuk gemakkelijker te maken. Hierbij nemen we het Clickfit montagemateriaal van Esdec. Het montagemateriaal van Esdec wordt gebruikt voor zowel schuine als platte daken. Het Clickfit EVO systeem van Esdec heeft één universele dakhaak welke geschikt is voor alle dakpannen. Deze dakhaak is gemaakt voor zowel horizontale als verticale montage en is daarnaast verstelbaar in hoogte en breedte. Daarnaast biedt dit systeem een montagerail, een moduleklem en een eindkap. Deze vier genoemde onderdelen vormen samen één haak- en kliksysteem. Het grootste voordeel? Voor dit systeem heb je maar één stuk gereedschap nodig.

Zonnepanelen aansluiten op de meterkast

Het zonnepanelen montagesysteem schuin dak zorgt er voor dat de zonnepanelen aan het dak bevestigd worden. Maar nu dienen de zonnepanelen nog daadwerkelijk aangesloten te worden op de meterkast om voor energie in huis te zorgen. Een omvormer zorgt ervoor dat de zonne energie kan worden omgezet. Deze omvormer kan door middel van een AC-kabel worden aangesloten op de meterkast. Hiervoor is het nodig om een speciale aardlekautomaat te plaatsen.. De meterkast kan verschillen op een aantal fronten en daarmee kan de manier van installeren ook verschillen.

[Fotocredits - mmphoto © Adobe Stock]