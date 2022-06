Energie krijgen van zonnepanelen

Er is een periode geweest dat mensen zich niet echt zorgen maakten over het energieaanbod, laat staan wat het allemaal kostte. Ja, het gezin dat rond moest komen van het salaris van vader, terwijl moeder voor de kinderen zorgde, leefde relatief zuinig. Lang douchen of het licht de hele nacht laten branden wekte irritatie op. Steevast kreeg je als kind de retorische vraag te horen: ‘Weet je wel niet wat dat allemaal kost?’ Het waren in die tijd de eerste lessen over geld die men van de ouders kreeg. Klimaat? Daar had niemand het over.

Klimaatbesef kwam laat op gang

Zeker in de laatste 25 jaar van de 20e eeuw was het klimaat geen reden om te besparen op gas en elektriciteit. De kinderen van toen, geboren tussen 1960 en 1990, kregen op school amper iets te horen over het klimaat en de menselijke invloed daarop. Als het onderwerp werd aangesneden ging het over uitlaatgassen, zure regen en het gat in de ozonlaag. Het besef dat miljarden mensen hun stempel drukken op de aardse leefomgeving begon al wel in te dalen bij wetenschappers, visionairs en innovatief ingestelde mensen. Milieuproblemen, veroorzaakt door rampen met olietankers, droegen bij aan dat besef.

Zonne-energie dankzij zonnepanelen

Fossiele brandstoffen konden niet eeuwig gebruikt worden. Met een schuin oog werd er naar de zon gekeken. De vrijwel onuitputtelijke energiebron waar het leven op aarde van afhankelijk is. Er werden naar efficiënte manieren gezocht om te zien of zonne-energie kon worden opgeslagen, ook al ging dat maar om een zeer klein percentage van wat de zon daadwerkelijk uitstoot. Dat zou al genoeg zijn. Een prachtige uitvinding, waarvan de oorsprong ligt in de late 19e eeuw, kwam qua ontwikkeling in een stroomversnelling: de opslag van zonne-energie in zonnepanelen.









Flinke besparing op de energierekening

Vandaag de dag zijn onderwerpen als fossiele brandstoffen, klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende energietransitie aan de orde van de dag. Een groeiende wereldbevolking, oorlog en meer vraag dan aanbod drijven de prijs van gas en elektriciteit enorm op. Maar ben je dan maar gewoon een speelbal in dit turbulente gebeuren? Ben je dan echt afhankelijk van wat er zich op het wereldtoneel afspeelt in hoeverre je de portemonnee moet trekken wanneer je elektriciteit verbruikt? Het antwoord is gelukkig nee. Niet helemaal. Want met goede zonnepanelen kun je flink besparen op je rekening omdat je gebruik maakt van onze dichtstbijzijnde ster, de zon. Zonne-energie is er in overvloed. De zon schijnt gratis op je dak. Waarom dan nog betalen voor fossiele energie?

Salderingsregeling zonnepanelen

Zonnepanelen zijn zo sterk doorontwikkeld dat je fors kunt besparen op energie. Het is een uiterst slimme investering wanneer je de ruimte op je dak gebruikt om panelen op te leggen. Dankzij de salderingsregeling kun je teveel opgewekte energie terugleveren aan het net. Je verkoopt als het ware teveel opgewekte stroom aan je leverancier. Het is dus slim om te kiezen voor zonne-energie, opgewekt door prima te betalen zonnepanelen. De investering haal je er dubbel en dwars weer uit.

