​Goed nieuws over zonnepanelen: terugleveren blijft mogelijk

Zonnepanelen zijn een flinke investering, maar gelukkig is er zowel subsidie voor het plaatsen als een salderingsregeling voor als ze eenmaal elektriciteit genereren. De salderingsregeling zou er helemaal uitgaan: met die regel kun je geld verdienen door opgewekte stroom van je zonnepanelen terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Het was het plan om die regeling stop te zetten, maar de overheid besluit nu toch wat anders: de salderingsregeling blijft.

De regeling bestaat sinds 2004 en heeft als doel om mensen over de streep te trekken om zonnepanelen te nemen. Ze waren zeker in de beginjaren relatief duur, maar nog steeds is het een flinke investering. Uiteindelijk betalen de panelen zich vaak wel terug, maar daar gaat veel tijd overheen. Echter helpt het wel met het creëren van veel groene stroom, waardoor de overheid de aanschaf van die zonnepanelen wilde stimuleren. Dat deed (en doet) het door subsidie te geven om de aanschafprijs wat te drukken, maar ook met die salderingsregeling. Het kunnen “terugleveren” van stroom betekent dat je minder geld aan je elektriciteit kwijt bent en dat is zeker met de prijzen die we recente jaren zagen, een groot voordeel.

Waar het kabinet het een goed idee vond om te stoppen met dat voordeel voor mensen met zonnepanelen, heeft de Eerste Kamerfractie tegengestemd. Dat is goed nieuws als je zonnepanelen hebt, want het betekent korting op je energierekening. De energie die je zelf met je eigen zonnepanelen opwekt, kun je aftrekken van de energie die je van je energielevancier geleverd krijgt. Dat zie je door slimme meters niet altijd heel duidelijk terug, maar dat wordt dan wel op die manier verrekend.

Zo is het. De #salderingsregeling is ook een aanjager voor elektrificatie. Zoals warmtepomp en E-auto. Het gaat niet alleen om zomer/winter maar ook dag/nacht. Wanneer staat die auto te laden? pic.twitter.com/ZASc3V3Iv7

Zonnepanelen weer aantrekkelijker

Die salderingsregeling zou in 2031 helemaal worden stopgezet, maar eerst een aantal jaren wordt afgebouwd. Daar steekt de Eerste Kamerfractie echter een stokje voor. Het stelt dat de voordelige regelingen rondom zonnepanelen nu net worden weggehaald wanneer mensen minder lagere inkomens ervoor in aanmerking komen en dat is niet eerlijk. Zonnepanelen zijn de laatste jaren flink in prijs afgenomen, omdat er meer aanbod is. Uiteindelijk wil de politiek dat de terugverdienperiode ongeveer zeven tot negen jaar is en moet dat zo blijven als die salderingsregeling er niet meer is.

Daarvoor is tijd nodig, en stimulatie voor mensen om toch voor zonnepanelen te kiezen. Logisch dus dat die salderingsregeling nog even blijft en mensen met zonnepanelen ervan profiteren, en mensen zonder panelen worden overgehaald om ook in deze duurzamere vorm van energie te stappen.