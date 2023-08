​Zonnepanelen kosten je straks tientallen euro’s per maand meer

Nederland schudde vandaag even op zijn grondvesten. Energiebedrijf Vandebron maakte bekend dat het klanten met zonnepanelen veel meer geld gaat laten betalen. Maandelijks ben je tientallen euro’s meer kwijt aan je zonnepanelen, omdat je moet gaan meebetalen aan het terugleveren van stroom aan netwerk. Klanten zijn op zijn zachtst gezegd not amused.

Andere energiebedrijven hebben nog niet zulke maatregelen aangekondigd, maar de kans is groot dat dat wel gaat gebeuren. Vandebron was dan slechts de eerste die over de dam ging… Het meent dat de klant moet meebetalen aan het terugleveren. Althans: dat deed de klant al: alle mensen -ook die zonder zonnepanelen- betaalden de rekening voor dat terugleveren van stroom via zonnepanelen. Vandebron stelt dat dat niet eerlijk is: zonnepaneeleigenaren zouden meer moeten betalen: het ‘probleem’ ligt immers bij hen.

Wil je stroom aan het net terugleveren, dan kost dat geld. Zo zie je vaak dat je op zonnige dagen enorm veel stroom kunt terugleveren, maar omdat dat allemaal in één keer op de markt komt (en eerlijk is eerlijk, vaak op momenten dat het juist niet hard nodig is), kost het Vandebron geld om de energie tegen lage prijzen te verkopen. De energiemarkt is grillig en dat blijkt door te sijpelen naar de markt van zonnepanelen, die op veel milieuvriendelijkere manier energie geven dan de grijze stroom uit de ‘fabriek’.

Zonnepanelen duurder

Waar de overheid eerst nog heel erg pushte dat zonnepanelen een goed idee zijn (je kreeg er zelfs subsidie op), wordt het zo langzamerhand al iets minder interessant. Volgens Vandebron is de nieuwe maatregel van het bedrijf geen reden om geen zonnepanelen te nemen: het is nog steeds financieel interessant, meent het. Wel, het is in ieder geval een vrij grote domper als je 46 euro per maand extra moet gaan betalen voor je zonnepanelen: nu is dat wel de max, er zijn ook mensen die maar een paar euro hoeven af te staan. Het is namelijk afhankelijk van hoeveel stroom je teruglevert.

Hoewel het klinkt als een probleem van de energiemaatschappijen, is het uiteindelijk een probleem van ons allemaal: er is -vooral ‘s middags- vaak te veel zon in de zomermaanden en dat zorgt voor een flink overschot aan energie. Het is zodanig groot, dat het stroomnet overbelast raakt. De overheid denkt ook mee: zo wil het de salderingsregeling iets matigen. Hierdoor kun je stroom die je met je zonnepanelen opwekt aftrekken van je verbruikte stroom.

Heb je zonnepanelen en zit je bij Vandebron, dan kun je als je een variabel contract hebt vanaf oktober rekenen op extra kosten. Heb je een vast energiecontract, dan houd je nog even de voorwaarden zoals je die kent. Wel zal je daar afscheid van moeten nemen zodra je contract afloopt.