Sigenstor: de meest geavanceerde thuisbatterij van dit moment?

De energiemarkt verandert snel. Steeds meer mensen willen onafhankelijk worden van het net, energie opslaan en klaar zijn voor wat de toekomst brengt. In dat speelveld is er één systeem dat er met kop en schouders bovenuit steekt: de Sigenstor thuisbatterij van Sigenergy. Niet alleen vanwege de opslagcapaciteit, maar vooral door de slimme technologie en flexibiliteit die erin zit.

Alles-in-één oplossing

Wat direct opvalt aan het systeem, is dat het volledig geïntegreerd is. De batterij, omvormer, back-upfunctionaliteit en energiemanagement zijn allemaal in één behuizing verwerkt. Geen losse componenten dus, maar één strak geheel dat plug-and-play werkt. Dat maakt het systeem niet alleen overzichtelijk, maar ook betrouwbaarder. Alles is op elkaar afgestemd en communiceert naadloos met elkaar.

Modulair uitbreidbaar

Een ander belangrijk voordeel van de Sigenstor is de modulaire opbouw. Elke batterijmodule bevat 5 kWh opslagcapaciteit. Je kunt het systeem klein beginnen, bijvoorbeeld met één of twee modules, en later eenvoudig uitbreiden tot wel 48 kWh – zonder dat je daarvoor een tweede kast hoeft te plaatsen. Voor grotere installaties kunnen meerdere torens zelfs samenwerken als één geheel. Zo groeit het systeem gewoon met je mee.

Slim energiebeheer met AI

Wat deze thuisbatterij echt bijzonder maakt, is de slimme aansturing. In het systeem draait SigenShield, een AI-gestuurde software die continu leert van jouw verbruik, het weer en de energietarieven. Op basis daarvan maakt het systeem autonome keuzes over laden en ontladen. Is er veel zon op komst? Dan weet de Sigenstor dat het slim is om alvast ruimte te maken. Wordt stroom van het net duurder? Dan schakelt hij automatisch over op opgeslagen energie. Zo werkt het systeem niet alleen voor jou, maar denkt het ook echt met je mee.

Directe back-up bij stroomuitval

Daarnaast is de Sigenstor volledig voorbereid op noodgevallen. In combinatie met de optionele Sigen Energy Gateway kan het systeem razendsnel overschakelen op back-upstroom als het net uitvalt. Binnen een fractie van een seconde worden je apparaten weer van stroom voorzien, zonder dat je iets hoeft te doen. Zelfs gevoelige apparatuur zoals een warmtepomp of serverkast blijft dan gewoon functioneren. En het mooie is: dit gebeurt automatisch. Je hoeft geen schakelaars om te zetten of stekkers te verplaatsen.

Klaar voor bidirectioneel laden

Ook aan toekomstbestendigheid is gedacht. De Sigenstor ondersteunt bidirectioneel laden. Dat betekent dat je in de toekomst niet alleen je auto kunt opladen met zonnestroom, maar ook energie uit je auto terug kunt geven aan je huis of zelfs aan het net. Zodra je elektrische auto dit ondersteunt, ben je er dus al klaar voor.

Flexibel te plaatsen

Qua installatie is dit systeem van Sigenergy flexibel inzetbaar. Het systeem is IP66-geclassificeerd en dus volledig stof- en waterdicht. Je kunt ‘m probleemloos buiten plaatsen, maar het design is ook strak genoeg voor binnen. De ledstrip aan de voorkant geeft visueel aan hoe vol de batterij is – handig én stijlvol.

De Sigenstor is niet zomaar een thuisbatterij. Het is een compleet, schaalbaar en intelligent energiesysteem dat je vandaag al klaarzet voor morgen.