In Europa is het nummer 3 als het gaat om televisieverkopen en wereldwijd is het het grootste merk dat van Google TV gebruikmaakt en de grootste verkoper van televisies van 75 inch en groter. Leuke weetjes, maar TCL is in Nederland nog niet het bekendste merk. We vroegen Olivier Semenoux, Head of Product Development bij TCL Europe, hoe TCL wil gaan groeien in ons land.

TCL in Nederland

In Nederland focust het bedrijf zich vooral op televisie en soundbars. “Om te groeien kijken we over het algemeen naar wat de consument wil. We vertrekken vanuit de consument en beschikken over uitgebreid consumentenonderzoek. We zien dat in Nederland consumenten — ook al zijn de huizen nog steeds klein — altijd het grotere formaat met een uitstekende beeldkwaliteit willen kopen. Steeds meer consumenten willen een groter formaat, maar ze willen ook dat de schermen vaker ‘onzichtbaar’ worden; men wil ze niet prominent zien,“ zegt Olivier.

Het tweede punt is vanuit zakelijk oogpunt. “Als je wilt groeien in Nederland, zoals TCL dat doet, moet je afspraken maken met de juiste en de grote retailers. Wij verkopen geen televisies via onze eigen website. Tussen de consument en TCL staat altijd een retailer. Wij bieden een zeer goede productkwaliteit en consumenteninformatie, maar zorgen ook voor training op de winkelvloer. Zo beschikken retailers over de juiste training vanuit TCL om het juiste verhaal te vertellen.”

Daarnaast fungeert TCL als een ecosysteem-bedrijf om zijn onderhandelingspositie te versterken. Niet alleen met tv’s en soundbars, maar ook met koelkasten en wasmachines. Tel daarbij de sponsoring van de Olympische Spelen en Joy Beune bij op; dit helpt enorm op merkniveau en uiteindelijk bij de verkoop. En tv’s verkopen in Nederland is soms een uitdaging. “Nederlanders willen altijd graag de televisie zien en aanraken en de beeldkwaliteit vergelijken, ook al is vooral dat alatste heel moeilijk. De grootte, de afstandbediening: klanten willen het zien. Wasmachines kunnen mensen echter ook kopen zonder ze in het echt te zien.“

Soundbars