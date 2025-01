5 dingen om op te letten als je een soundbar koopt

2. Met of zonder subwoofer

Een soundbar is een balk, maar er is ook vaak een subwoofer bij beschikbaar. Het nadeel is dat dit een apart, vaak vrij flink en vierkant apparaat is, het voordeel is dat je daardoor veel meer bas en diepte in het geluid krijgt. Bedenk dus van tevoren goed of je alleen een losse soundbar koopt of meteen voor het hele plaatje gaat. Je hebt voor een subwoofer en eventueel ook nog losse achterluidsprekers ook weer meer stopcontacten nodig en er lopen dan meer kabels. Het verschil in audio is vaak wel merkbaar, zeker als je audio heel belangrijk vindt.

3. Welke audio-ondersteuning is er?

Veel mensen gebruiken hun soundbar ook om audio te streamen van bijvoorbeeld een muziekstreamingdienst, dus niet het geluid van de televisie. Vaak is er wel Spotify Connect aanwezig op een soundbar, maar niet altijd. Ook wil je misschien met je iPhone via Apple Airplay streamen en als dat niet kan, dan kan dat een enorme tegenvaller zijn. Zorg dus dat je voor aankoop bekijkt wat er qua ondersteuning aanwezig is.