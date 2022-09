Drie redenen om een soundbar te kopen

Een soundbar is een oplossing voor mensen die houden van groots geluid. Geluid dat televisiespeakers over het algemeen niet kunnen voortbrengen. Dat komt omdat televisies juist z plat mogelijk moeten zijn, terwijl audio het beste tot zijn recht komt als het wat ruimte heeft om ‘groter’ in te worden. Het is dan ook vaak de nummer één reden om een soundbar te kopen: als extensie van het televisiegeluid. Hoewel: de soundbar neemt over het algemeen het hele televisiegeluid over. Er bestaan Samsungs waarbij het een samenspel is, maar meestal is de soundbar vanaf het moment van installatie de go-to voor het geluid en hoef je dit verder niet van de televisie te verwachten. Een soundbar maakt trouwens wel gebruik van virtueel surround sound, wat betekent dat het klinkt alsof het surround sound is, maar alle ‘apparaten’ zich hiervoor binnen de soundbar bevinden.

Wil je muziek luisteren via een streamingdienst, dan kan een soundbar je daarin helpen. Tegenwoordig is een soundbar steeds vaker een hub die je ook toegang biedt tot allerlei streamingdiensten en die werkt via Bluetooth en Wifi waardoor je zelfs vanaf je smartphone kunt streamen op je soundbar. Juist als je geen grote speakers wil kopen en hem ook meteen voor je televisie wil gebruiken, dan is een soundbar een heel goede manier om gewoon muziek te luisteren zonder dat de televisie aanstaat. Ze brengen flink wat geluid voort en kunnen soms ook surroundformaten zoals Dolby Atmos afspelen voor een goede geluidsbeleving.

Omdat het ruimte scheelt

Misschien heb je al heel fanatiek een home cinema-systeem in huis, maar zitten de draden van alle speakers je dwars. Of vind je die speakers zelf een sta-in-de-weg. Een soundbar is een compacte manier om luidsprekers te vervangen. Je zal in veel gevallen wel wat inleveren op de geluidsbeleving, al hangt het er helemaal vanaf hoeveel geld je spendeert aan een nieuwe soundbar. Zeker als je home cinema-set al wat ouder is, dan ga je er waarschijnlijk vooral op vooruit in geluid. Je zou overigens ook nog kunnen overwegen om er wel één subwoofer naast te zetten, mocht je toch wat meer bass nodig hebben, al zijn dat precies juist de items die weer veel ruimte nemen.

Check in ieder geval als je een soundbar wil kopen goed of de lengte en dikte ervan past onder je televisie (of als je hem aan de muur wil bevestigen, of dit in jouw huis wel kan). Controleer ook hoeveel poorten je soundbar heeft: wil je hier veel apparatuur op aansluiten, dan heb je immers meer poorten nodig dan alleen eentje voor je televisie. Kijk ook of jouw televisiemerk een soundbar heeft en of dit nog consequenties heeft: bij een Samsung maakt het namelijk wezenlijk verschil omdat televisie en soundbar dan samenwerken. Andere merken hebben mogelijk weer andere plussen wanneer je ook voor een soundbar van dat merk kiest.