Nieuw van Sonos: Soundbar Ray en Voice Control

Vorige week werd al bekend dat het eraan zat te komen, de eigen stemassistent van Sonos. Vandaag op 12 mei lanceert Sonos deze gloednieuwe service. En naast de compacte soundbar Ray, is de Sonos Roam vanaf vandaag beschikbaar in 3 nieuwe kleuren.

En nu lanceert het bedrijf dus ook haar eigen spraakassistent, Sonos Voice Control. Het komt beschikbaar voor gebruikers in de VS vanaf 1 juni, en later dit jaar ook in Frankrijk. Andere markten, dus ook Nederland, volgen op een later moment.

Sonos Voice Control

Het is de eerste spraakervaring die volledig werd gecreëerd voor het luisteren op Sonos. Sonos Voice Control, waarbij privacy uiteraard centraal staat, is de eenvoudigste manier om je muziek te bedienen.

"Sonos engageert zich om nieuwe ervaringen te leveren die luisteraars moeiteloos verbinden met de content waar ze van houden", aldus Joseph Dureau, Vice President, Voice Experience, Sonos. "Een van de meest natuurlijke manieren om verbinding te maken met je muziek is met je stem, maar als we met onze klanten spreken, horen we dat veel klanten ervoor kiezen om geen stembediening te gebruiken omdat ze zich zorgen maken over hun privacy. Sonos Voice Control is puur gemaakt voor het luisteren op Sonos en ontworpen met privacy als kern, en zo levert het de Sonos app ervaring met alleen je stem."

Het werkt op elke Sonos-speaker met spraakherkenning en verwerkt opdrachten volledig op het apparaat. Er worden geen audio-opnames of transcripten naar de cloud gestuurd, en ze worden niet opgeslagen, beluisterd of gelezen. Sonos Voice Control is beschikbaar op nieuwe producten met spraakherkenning en als gratis update voor bestaande klanten. Daarnaast is het bij de introductie compatibel met Sonos Radio, Apple Music, Deezer en Pandora. Op termijn volgen meer diensten en markten.

Hey Sonos

Sonos Voice Control zoekt de muziek waar je naar wilt luisteren en verwerkt opdrachten volledig op het apparaat zelf. Die lokale verwerking zorgt voor snellere reactietijden en eenvoudige opvolging. Je hoeft maar één keer 'Hey Sonos' te zeggen. Daarna zijn er geen activeringswoorden meer nodig. Net als met de Sonos-app kun je muziek en speakers in elke kamer bedienen, muziek makkelijk van de ene naar de andere kamer verplaatsen, je favoriete nummers opslaan en leuk vinden in je eigen muziekbibliotheek en meer.