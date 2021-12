Sonos streeft naar zero emission in 2040

Sonos wil de komende jaren de duurzaamheid van het bedrijf en haar producten fors gaan verbeteren. Zo heeft het merk zich onder andere tot doel gesteld om voor 2030 klimaatneutraal te opereren. Uiterlijk in 2040 wil Sonos haar CO2 footprint tot nul teruggebracht hebben. Onderdeel van de nieuwe klimaatstrategie is ook het duurzamer en beter reparabel maken van haar producten. Het verbruik van energie en materialen leveren een grote bijdrage aan de CO2 footprint. Volgens Sonos is dat zelfs meer dan driekwart van de totale CO2 uitstoot van het bedrijf.

Uitstoot van broeikasgassen terugdringen

Om de ecologische footprint van het bedrijf in kaart te brengen heeft Sonos samengewerkt met VitalMetrics. Bij die inventarisatie werd de volledige keten onderzocht, van de inkoop van materialen en verpakkingen tot het gebruik van producten en het einde van de levensduur. Op basis van de uitkomsten van die inventarisatie heeft Sonos een klimaatactieplan ontwikkeld om de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren.

“Met ons klimaatactieplan gaan we een nieuwe fase in in onze toewijding aan verantwoordelijkheid voor het milieu, waarbij we onze inspanningen over de hele linie opvoeren om onze impact te verminderen", vertelt Sonos CEO Patrick Spence.

Een van de doelstellingen is bijvoorbeeld het verminderen van het stroomverbruik van Sonos producten. Dat verbruik mag straks in stand-by modus nog maar maximaal 2 watt bedragen. Dat wordt in 2022 al gerealiseerd bij alle draagbare producten, aldus Sonos. Vanaf 2023 zullen alle nieuwe Sonos-producten een slaapmodus bevatten.