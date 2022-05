Sonos introduceert binnenkort eigen stemassistent

Niet iedereen kan het altijd eens worden met Google Assistent, Amazon Alexa of Apple’s Siri. Daar wordt binnenkort echter een nieuwe spraakassistent aan toegevoegd, want Sonos zou met een eigen variant komen.

Sonos Voice Control

Sonos heeft sinds een paar jaar speakers in zijn assortiment die werken met een spraakassistent. Hierdoor hoef je geen aparte Google Home Mini te kopen en kun je je hogere kwaliteit speaker gebruiken voor hetzelfde doel. Google Assistent kan bijvoorbeeld vertellen welke afspraken er in je agenda staan, wat de weersvoorspelling is en je smarthome aansturen (met behulp van de Google Home-app op je smartphone). Erg handig, zeker als dat ingebouwd is in een speaker.

Waarom Sonos dan toch met een eigen spraakassistent komt? Omdat Sonos meer controle wil geven aan de gebruikers van zijn technologie. Door met een eigen assistent te komen, kan deze nog meer worden toegespitst op de apparatuur van Sonos, in plaats van dat het moet stellen met een algemene spraakassistent. Of je er ook daadwerkelijk mee kunt ‘googlen’ is onbekend, maar je kunt in ieder geval je muziek aansturen op je Sonos-speaker.