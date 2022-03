IKEA laat Sonos even links liggen en komt met Spotify-lamp

Waar je bijna zou denken dat alle speakerlampen bij IKEA verschijnen in samenwerking met Sonos, heeft IKEA nu een luidsprekerlamp gemaakt zonder Sonos . Het is een wat meer plastic exemplaar met een goedkopere uitstraling, maar hij is dan ook bedoeld voor buiten. En: voor Spotify.

Het fijne is dat hij meteen begint af te spelen waar je was gebleven, waardoor je echt je smartphone niet nodig hebt. Heb je zin om verrast te worden, dan kun je de knop nog een keer indrukken en gaat Spotify een soort ‘radio’ voor je maken met nummers die je waarschijnlijk zal waarderen, op basis van je luistergedrag.

IKEA heeft een primeur in handen, want het is de eerste speaker die gebruikmaakt van Spotify Tap. Eerder zag je dit wel op bepaalde hoofdtelefoons. Spotify Tap klinkt spannend, maar het is gewoon een knopje waarmee je in één keer Spotify kunt inschakelen. Hiermee hoef je dus niet op je smartphone de app er weer bij te gaan zoeken, je kunt de knop gebruiken om in één keer te streamingdienst te bereiken.

Vappeby

De lamp is ontworpen door Sarah Fager, heet Vappeby en doet met zijn koddige uiterlijk denken aan een kampeerlampje. Hij is gebouwd om buiten te gebruiken en heeft een IP65-rating, wat betekent dat hij goed tegen een spat water en wat zand kan, al kun je hem niet volledig in het water onderdompelen. De speaker is voorzien van een batterij die je kunt opladen via USB-C en een LED-lamp (want het is in de eerste plaats nog steeds een lamp).

Verder heeft Vappeby geen slimme functies, dus er zit geen spraakassistent op en je kunt hem bijvoorbeeld niet op het IKEA Tradfri-smarthomesysteem aansluiten. Het is dus een vrij simpele lampspeaker, maar hij kost dan ook maar 49,99 euro. Typisch een lamp die leuk is als je een tuinfeestje organiseert en Spotify-fan bent, maar geen heel groot budget hebt voor een gadget als dit.

Zoek je een andere leuke gangmaker voor een feestje in de vorm van een Bluetooth-speaker, dan kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld voor een lavalamp-achtige JBL Pulse te gaan of de Sony SRS-XB32, die van kleine stroboscooplampen is voorzien. Van die twee speakers weten we al dat ze goed klinken, dat weten we op dit moment nog niet van de IKEA-lampspeaker met Spotify.