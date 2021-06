​IKEA en Sonos bevestigen: de nieuwe Symfonisk is een schilderij

Weer een Ikea-plaat erbij met die zebra, of die Londense rode telefooncel in een zwart-witte wereld: veel Ikea-decoratie kunnen we inmiddels wel dromen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat dat ook het geval is bij het Symfonisk-schilderij. Daar heeft Ikea namelijk een truukje op bedacht.

Ikea en Sonos maken het officieel: er komt een Symfonisk schilderij aan. We wisten het al naar aanleiding van een foutje en een lek hier en daar, maar nu is het officieel. De nieuwe gadget komt al op 15 juli uit en kost 179 euro. Veel voor een IKEA-schilderij, weinig voor Sonos.

De luidsprekers zijn waar dit schilderij het verschil moet maken, maar in tegenstelling tot andere Sonos-producten is deze speaker niet slim. Dat betekent dat je hem niet kunt gebruiken in combinatie met Amazon Alexa of Apple Siri. Aan de andere kant stuur je hem aan met je smartphone, dus is een spraakassistent altijd in de buurt.

Echter draait het bij dit schilderij natuurlijk niet zozeer om het plaatje, maar wel om wat hij kan. Er zit namelijk aan de binnenkant van het schilderij (dat 55 bij 40 centimeter is) een luidspreker. Je kunt die via wifi of Apple Airplay aansturen met je smartphone. Het is ook mogelijk om het schilderij te linken aan andere luidsprekers van Sonos (inclusief nóg een Symfonisk-schilderij).

Symfonisk

Het is gaaf om te zien dat de nieuwe Symfonisk niet een andere variant is van de lamp of de boekensteun, maar juist weer een ander product. Zo kun je misschien over een paar jaar nog veel meer alledaagse artikelen in huis voorzien van een speaker, waardoor je een geweldige surround sound-opstelling kunt maken. Bovendien zijn de designs van Symfonisk tot nu toe erg charmant, al is er ook kritiek. Zo staat het mensen tegen dat het schilderij is voorzien van een draad.

Je kunt het schilderij ophangen, maar dan heb je waarschijnlijk dus wel een draad naar beneden lopen. Je kunt hem ook neerzetten. Let op: door de toevoeging van de speaker is hij wel wat dikker dan de meeste schilderijen: hij is 6 centimeter diep. Het Symfonisk-schilderij verschijnt 15 juli bij Ikea en kost 179 euro. Het frame is beschikbaar in zwart en wit.