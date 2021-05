​Gerucht: IKEA en Sonos komen in juni met 3 nieuwe speakers

Waar IKEA de afgelopen jaren het ene samenwerkingsverband na het andere aanging, lijkt het nu wat rustiger te zijn qua partnerschappen. Toch is er eentje nog heel levendig, namelijk die met Sonos. De Zweedse meubelgigant schijnt het luxe audiomerk wederom bereid te hebben gevonden een luidspreker te ontwikkelen die iets beter betaalbaar is dan zijn normale lijn.

Symfonisk

De samenwerking tussen IKEA en Sonos is ook wel bekend als Symfonisk. Zo heten de speakers die er al zijn. De Symfonisk-luidsprekers werden geïntroduceerd in 2019 en waren multifunctioneel: de ene variant was een boekenplank-speaker, de andere een lamp-speaker. Beide met een zeer chic design voor een prijs van 99 euro voor de boekenplank en 179 euro voor de lamp.

Eén van de drie nieuwe speakers is een vrij rechttoe-rechtaan draagbare Bluetooth-speaker, maar er is er eentje bij die waarschijnlijk de show steelt: een schilderij. Sonos zette hiervan eerder al een teaser op Instagram. Het schilderij zou Titan heten als codenaam, maar hoe hij in het echt heet is onbekend. Het schilderij is voorzien van speakers in de lijst.

De geruchten gaan dat de drie nieuwe speakers ook weer Symfonisk heten, maar zeker nu ze zo uit elkaar liggen qua gebruik, is het de vraag of het diezelfde naam blijft dragen. De derde lamp die rondzingt in de geruchtenmolen, dat is een geüpdate versie van de tafellamp Symfonisk. Deze zou qua ontwerp redelijk hetzelfde blijven, maar het apparaat wordt binnenin slimmer gemaakt door nieuwe tech.