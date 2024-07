Gerucht: Sonos heeft nieuwe soundbar in de maak genaamd Lasso

Post Malone maakt een country-album, Beyoncé loopt er tegenwoordig ook bij als een cowboy en dan maakt Sonos ook nog een nieuwe soundbar die momenteel bekendstaat onder de codenaam Lasso. Daar moeten we op een site die DutchCowboys heet natuurlijk wel over schrijven. Het moet een soort Arc-opvolger zijn met onder andere Bluetooth.

Sonos Lasso

Sonos bracht recent een nieuwe hoofdtelefoon uit, die gemixt werd ontvangen. De software zou te wensen overlaten, maar het design en de geluidskwaliteit worden wel enorm gewaardeerd. En dan was er ook nog iets met de vernieuwde app dat niet helemaal lekker viel bij de gebruikers van Sonos-producten. Sonos is de kernbusiness nog niet vergeten: het heeft een nieuwe soundbar in de maak en die heet Lasso. Lasso heeft knoppen die erop duiden dat Bluetooth audio-playback een optie is, naast een fysieke knop om de microfoons uit te schakelen.

Lasso is een opvallende naam, maar heeft die misschien wel omdat het een vrij premium model is dat niet voor iedereen dichtbij is, financieel gesproken. Hoeveel het apparaat kost is onbekend, maar er wordt gesproken over een ‘ultrapremium’ soundbar en dat belooft een hoge prijs. Het belooft ook andere dingen, zo stelt TheVerge, die de eerste beelden deelt en aangeeft dat die prijs van deze soundbar hoger is dan 1.200 dollar, en in Nederland dan waarschijnlijk 1.199 euro zal kosten, als we een ruwe schatting mogen maken.

This is Sonos’ next flagship soundbar https://t.co/qDOaKL6Cuk — The Verge (@verge) July 11, 2024

Nieuwe Sonos-soundbar

Wat heeft de prijzige soundbar te bieden? Lasso lijkt erg op de Arc, maar heeft binnenin een heel andere samenstelling vol met volledig opnieuw ontworpen speaker drivers. Lasso heeft ook een Nederlands tintje, want er is gebruikgemaakt (voor het eerst!) van de tech van Mayht, de Nederlandse startup die innovatief is in audiokwaliteit. Mayht werd in 2022 voor 100 miljoen dollar overgenomen door Sonos. Mayht weet meer te halen uit een transducer-systeem en maakt hier speciale magneten voor om dit voor elkaar te krijgen. De bass van deze soundbar zou ook een stuk beter zijn dan die van bijvoorbeeld de Arc.

Lasso verschijnt waarschijnlijk tegen het einde van het jaar, waarbij het natuurlijk gissen is naar de naam. We hebben Ace, One, Move, Roam, Arc: misschien Bolt, Loop of Echo. Het kan natuurlijk van alles zijn, maar het is wel duidelijk welke kant Sonos vaak op denkt. Lasso zal het echt niet gaan worden. De naam dan, hoe het apparaat het gaat doen dat kan nog wel eens verrassend zijn, al heb je wel een goede televisie nodig om een stevig systeem als deze echt goed tot zijn recht te laten komen. En een app die prettig werkt.