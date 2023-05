​Sonos komt met speaker-abonnement genaamd Sonos Flex

Sonos wordt een soort Netflix, want het biedt een abonnement aan op zijn speakers. Het heet Sonos Flex en er zijn verschillende bundels te kiezen. Het idee is dat je er dus niet een abonnement mee neemt op de muziek, maar echt op de fysieke luidsprekers van het audiomerk. Het had eerder ook een abonnement dat Flex heette, maar dat zat net even anders in elkaar.

Sonos Flex Het is wel een vrij prijzig abonnement, want je bent er minimaal 19,95 euro aan kwijt. Hiervoor krijg je dan twee Sonos One-speakers. Betaal je meer, dan krijg je mooiere of meer speakers. Je kunt dus ook een abonnement nemen op een gloednieuwe Sonos Era 100-speaker. Je hebt ook de keuze uit een soundbar van Sonos, zodat je het geluid van je televisie een flinke boost kunt geven. Ben je iemand die liever in de tuin gaat zitten met muziek, dan kun je ook kiezen voor een abonnement met Sonos Move. Echter zijn die abonnementen wel prijzig. Het duurste abonnement biedt je een Sonos Arc, een Sonos Sub en twee van die nieuwe Era 100’s. Dat kost je echter 1199,40 euro per jaar. Nu is dat minder dan al die apparaten bij elkaar kosten, maar het is toch een flinke 99,95 euro per maand. Je kunt het bovendien ook niet zomaar elke maand opzeggen. Dat kan pas na drie maanden, mocht je toch spijt hebben van je keuze. Het voordeel is wel dat als er nieuwere versies van de speakers uitkomen, je waarschijnlijk kunt upgraden. Of het abonnement dan echter ook iets in prijs omhoog gaat, dat weten we niet.

Refurbished Maar misschien kan het abonnement ook goedkoper, want Sonos stuurt niet per se nieuwe apparaten op. Echter lijkt het erop dat de refurbished speakers gewoon deel uitmaken van de abonnementsprijs waar je het volle pond voor betaalt. Nieuwsgierig wat refurbished inhoudt en wat er de voor- een nadelen van zijn? In ons artikel over refurbished artikelen hebben we uiteengezet wat je daar precies van kunt verwachten en vooral, wat de plussen en minnen zijn. Een voordeel waar we wel zeker van zijn, is dat als je je Sonos kapot laat vallen of er een defect optreedt, Sonos een ‘nieuwe’ naar je opstuurt en de verzending van je oude apparaat betaalt. Of nou ja, niet jouw oude apparaat, Sonos’ oude apparaat. Die blijft namelijk altijd eigenaar. In ieder geval is 'flexen met je Sonos' iets heel anders geworden.