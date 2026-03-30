Van vlaggenschip-televisies met 10.000 nits tot een kids-smartwatch met SOS-knop — TCL gooit er dit jaar alles tegenaan.

TCL heeft tijdens een evenement in Parijs zijn volledige Europese productportfolio voor 2026 gepresenteerd. De line-up is breed: SQD-Mini LED TV's, soundbars, gaming monitors, smartphones , tablets, koelkasten, wasmachines en AI-gestuurde airconditioners. We zetten de highlights op een rij.

TV: SQD-Mini LED als nieuwe standaard

TCL introduceerde in 2019 de eerste QD-Mini LED TV ter wereld en bouwt daar nu op verder met de SQD-Mini LED generatie.

De TCL X11L is het absolute vlaggenschip: tot 10.000 nits piekhelderheid, meer dan 20.000 dimming zones, ondersteuning voor 100% BT.2020 kleurengamma en audio van Bang & Olufsen. Voor wie het maximale wil.

De TCL C8L richt zich op het premium gezinssegment: tot 6.000 nits, 4.032 dimming zones en een 144Hz refresh rate. De TCL C7L maakt de Mini LED-ervaring toegankelijker, met 3.000 nits HDR, 144Hz met VRR en HDMI 2.1 — geschikt voor zowel films als gaming.

Voor wie stijl even belangrijk vindt als prestaties is er de A400 Pro NXTVISION: een lifestyle-tv met QD-Mini LED in een walnootkleurig unibody frame dat eruitziet als ingelijste kunst. Met 448 dimming zones.

Audio: soundbars voor elke ruimte

De Q85H Pro Soundbar levert een 7.1.4-kanaals systeem met Dolby Atmos, DTS:X en draadloze surround speakers. De A65K is ultradun (50mm) met 3.1.2-kanaals Dolby Atmos. En de Z100 Wireless Free Sound Speaker biedt modulaire uitbreiding met 170W per unit en Dolby Atmos FlexConnect — volledig kabelvrij.

Gaming: OLED en 480Hz

De TCL 32X3A combineert een OLED-paneel met een dual-mode optie: UHD bij 240Hz of FHD bij 480Hz. De TCL 27C2A is een QD-Mini LED monitor met 1.196 dimming zones en 320Hz. En de TCL 57R94 is een ultrawide 32:9-monitor voor wie echt groot wil gaan.

Smartphones en tablets: NXTPAPER

De TCL 70 NXTPAPER Pro smartphone heeft een NXTPAPER 4.0 display met oogbescherming en een 50MP camera. De TCL Note A1 NXTPAPER tablet heeft een 120Hz anti-glare display met TÜV-certificering. En voor de kinderen: de MOVETIME MT48 smartwatch met GPS, 4G video calls en een SOS-knop.

Thuis: koelkasten, wasmachines en AI-airco

TCL breidt ook zijn huishoudelijke lijn uit. De FreshIN 3.0 airconditioner combineert luchtfiltratie met tot 37% energiebesparing. De VoxIN airco is handsfree te bedienen via spraak en optimaliseert energieverbruik via AI. Voor de wasruimte zijn er de F4 Velocare, P5 Super Drum en de P9 Ultra Tower was-droogcombinatie.

Connectiviteit

De LINKHUB WR5360 router ondersteunt Wi-Fi 7 voor lage latency. De 5G CPE B50 haalt snelheden tot 5,47 Gbps. En de 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro is een draagbare hotspot met 17 uur batterijduur.