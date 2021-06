​TCL komt met bril met OLED-scherm om video’s te kijken

TCL komt met een bril met een OLED-scherm. Het gaat niet om een slimme bril, maar om een exemplaar dat content kan tonen via een smartphone of laptop. In eerste instantie werd de bril Wearable Display genoemd, maar inmiddels is die naam veranderd: Nxtwear G heet het apparaat.

Nxtwear G TCL Nxtwear G is een bril met daarop twee OLED-schermen van 1920 x 1080 pixels. Je verbindt het apparaat met de USB-C-port met bijvoorbeeld je telefoon, tablet of PC. Dat doe je bijvoorbeeld om op te laden, maar ook om de beelden te laten zien. Uit zichzelf kan hij eigenlijk vrij weinig: het is een soort computermonitor, maar dan klein (en twee stuks, voor elk oog één beeld). Het apparaat geeft dus beeld door, dus als je YouTube wil kijken op je smartphone, dan open je dat alsnog op je smartphone, maar via de kabel aangesloten aan je bril zie je de beelden direct voor je ogen op je bril. Wil je toch de buitenwereld even zien, dan kun je onder of boven de bril uitkijken, zodat je ziet wat er om je heen gebeurt. Niet dat wordt geadviseerd om al Netflixed op straat te lopen, maar ook thuis kan het handig zijn om te weten of het de staart van je kat was die tegen je arm aankwam, of dat er toch een dikke vlieg op je arm is geland. Of om op je toetsenbord iets te tikken, voor iedereen die niet tien vingers blind kan tikken.

OLED-bril van TCL De bril is gemaakt van metaal en wordt geleverd met een reishoes en neuskussens. Die kun je wisselen, maar het montuur is verder zwart. Met een speciale adapter kun je de bril helemaal instellen naar jouw oogsterkte. Helaas is het nog niet bekend of en wanneer de bril in Nederland verschijnt. Hij wordt in juli (over een maand) beschikbaar in Australië. Later komen daar andere landen bij, maar welke is nog onbekend. Wel weten we hoeveel de bril gaat kosten, namelijk tussen de 550 en 600 euro. Als we tenminste van de Australische adviesprijs uit mogen gaan.