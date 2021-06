Samsung ontwikkelt uitrekbaar OLED scherm

Onderzoekers van de Samsung Advanced Institute of Technology, of SAIT, hebben een nieuw type flexibel OLED-display ontwikkeld. Anders dan de inmiddels bekende buigbare schermen, zoals die onder anderen gebruikt worden in de opvouwbare smartphones, zijn deze nieuwe schermen ook ‘uitrekbaar’. Daardoor kunnen ze, bijvoorbeeld, op de huid gebruikt worden.

Elastomeer in OLED-technologie

Dankzij de toepassing van nieuwe, flexibele, technologie en materialen kunnen deze OLED’s, zonder kwaliteits- en prestatieverlies, tot 30 procent uitgerekt worden. De SAIT-wetenschappers slaagden er in de structuur van elastomeer, een bijzonder veerkrachtige polymeerverbinding, zo aan te passen dat het te gebruiken is in de ontwikkeling van OLED-schermen.

Een prototype dat door de bollebozen van SAIT ontwikkeld werd, was op de pols van een persoon geplaatst. Het zogenoemde organisch rekbare OLED-scherm werd daarbij gecombineerd met een ingebouwde hartritmesensor. Op het scherm kon vervolgens de hartslag van de proefpersoon getoond worden.