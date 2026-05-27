Een tijdschrift lezen is voor veel mensen even een momentje rust, een momentje voor henzelf. Maar wat als je daar eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt? Je kunt nu tijdens het afwassen, werken of als je helemaal geen tijdschrift bij je hebt toch nog te weten komen wat erin staat. Spotify gaat namelijk magazine-artikelen aan je voorlezen.

Het gaat nog om een kleine selectie die ook alleen voor engelstalige gebruikers beschikbaar is, maar het is een begin. Je kunt 650 artikelen horen uit Wired, Variety, Rolling Stone en Vogue. De artikelen hebben allemaal iets gemeen, namelijk dat ze minder dan twee uur lang zijn om te luisteren en dat ze allemaal meetellen voor je maandelijkse luistertijd als Premium-abonnee.

In Nederland is die luistertijd niet zo lang: daar mag je maar 12 uur per maand luisteren, maar als je er doorheen bent en toch meer wil, dan kun je wel luistertijd bijkopen. Het kost 1,99 dollar per artikel, dus het is niet goedkoop (een editie van een tijdschrift kost zo'n 15 tot 20 dollar).

Spotify zegt dat de journalistieke stukken uit magazines een goede uitbreiding zijn van de audioboeken, podcasts en muziek die je al op Spotify kunt vinden. Het stelt dat het een behoefte is van gebruikers en dat ze meer betrokkenheid krijgen bij boeken.

Rolling Stone zegt over de samenwerking : "We zijn verheugd om samen te werken met Spotify in wat wij zien als een natuurlijke synergie tussen twee platformen die muziek en cultuur vieren. Deze samenwerking met Articles stelt ons in staat om de band tussen onze lezers en de artiesten, verhalen en specials waar ze om geven te verdiepen, terwijl het ook een kans biedt voor ontdekking. Door de journalistiek van Rolling Stone toegankelijker te maken op Spotify, kijken we ernaar uit om onze verhalen naar een nog groter publiek te brengen."

Het is zeker in een wereld waarin AI veel steelt van journalisten geen gek idee om mensen op deze manier alsnog van de artikelen te kunnen laten genieten, terwijl het medium er nog steeds geld voor ontvangt.