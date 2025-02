Boek geschreven? Deze app maakt er een audioboek van

In ieder geval hoef je als auteur niet veel te betalen om je boek in een audioboek te veranderen en krijg je een deel van de inkomsten wanneer een gebruiker hun audioboek luistert. Als mensen 11 minuten luisteren naar je audioboek, dan krijg je 1,10 dollar uitgekeerd. De gemiddelde gebruiker zou 19 minuten naar een boek luisteren, dus dat zou een interessant verdienmodel kunnen zijn. Het is niet zo dat elke 11 minuten weer 1,10 dollar binnenkomt. Het is per boek en dan steeds vanaf de eerste 11 minuten.

Luisterboeken

Er is wel een ding dat erg jammer is, en dat zien we vaker bij AI: het is alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten en alleen voor Engelstalige boeken. Het wil uiteindelijk wel 32 talen ondersteunen met uitbetalingen, maar zo ver is het nu nog niet. Wel is het de bedoeling om met een soort marktplaats te komen waar auteurs ook zelf dingen kunnen verkopen. Verder werkt ElevenLabs’ app voor auteurs zo dat ze een abonnement nemen om audioboeken te creëren, wat 10 tot 330 euro per maand kost.

In Nederland is de grootste audioboek-dienst Storytel, maar begint Spotify ook steeds meer te doen met luisterboeken. Zo kun je op Spotify meer dan 200.000 luisterboeken vinden. Op Storytel zijn dat er meer dan 1 miljoen.