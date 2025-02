Een nieuw protest van de muziekwereld tegen AI: het stille album

Waar we in de wereld van digitale kunstenaars de laatste tijd wat minder luid is over de komst van AI om afbeeldingen te genereren, daar is de muziekwereld duidelijk wel heel bezorgd over de toekomst van de industrie nu kunstmatige intelligentie het steeds vaker ‘overneemt’. In het Verenigd Koninkrijk hebben 1.000 artiesten nu zelfs een ‘stil’ album uitgegeven om te protesteren tegen AI.

AI en de muziekwereld

Het komt niet zomaar uit het niets, het heeft alles te maken met nieuwe regelgeving vanuit de overheid om de copyright-regels te veranderen. Het zou betekenen dat ontwikkelaars AI-modellen mogen trainen op basis van de muziek die hij of zij online vindt. Dus dat betekent ook alle videoclips en muziek op bijvoorbeeld YouTube. En ja, dat komt neer op een groot deel van de muziek die op aarde bestaat.

Nu is dat tot daaraan toe, maar ontwikkelaars hoeven er ook geen toestemming voor te vragen of geld voor te betalen. Als er straks dus een nieuwe band als Coldplay opstaat die Warmpause heet, maar exact dezelfde sound heeft, dan is dat waarschijnlijk omdat die AI-band dan is getraind op de muziek van Coldplay. Wel is er iets tegen te doen, namelijk als artiest proactief te zorgen dat duidelijk is dat je er niet mee akkoord gaat.