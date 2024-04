Na wetenschappers nu ook AI-brandbrief vanuit muziekindustrie

Billie Eilish, CAKE, J Balvin, Imagine Dragons, Jadakiss, Katy Perry, Kim Petras, Pearl Jam: allemaal staan ze op een brandbrief tegen AI. Kunstmatige intelligentie maakt veel mensen in vooral de creatieve industrie bang om hun banen te verliezen: afbeeldingen maak je met Dall-E, video’s straks met Sora en muziek maken met AI is ook in een handomdraai voor elkaar. De muzikanten stellen dat AI hun werk onteert.

Artist Rights Alliance tegen AI

De Artist Rights Alliance (ARA) besloot om in de pen te klimmen over de toenemende mate waarin AI van invloed is op de muziekindustrie. Eerder schreven we al dat Spotify flink strijdt tegen de komst van AI-muziek op het platform, maar ook artiesten zelf zien het niet zitten. Stevie Wonder, Nicki Minaj en meer artiesten ondertekenden deze oproep aan AI-ontwikkelaars, techbedrijven en digitale muziekdiensten. AI moet stoppen, want het zou inbreuk doen op de rechten van menselijke artiesten. Gaat het zo door met AI, dan zullen menselijke artiesten misschien wel verdwijnen, stelt ARA.

Het project komt niet helemaal uit de lucht vallen: al sinds in 2022 AI wat meer zichtbaar werd door afbeeldingsgenerators is er veel tegenstand. Niet alleen omdat het het werk van de creatieve sector steelt, maar ook omdat het nota bene vaak getraind is op het werk van diezelfde artiesten. En niet altijd op de meest legale wijze. Vorig jaar gingen bijvoorbeeld acteurs nog de straat op om te protesteren tegen de komst van AI in de filmwereld. Hoewel de staking nu is opgelost door bepaalde beloften van Hollywood, gaat OpenAI wel degelijk met zijn video-makende AI naar allerlei Hollywoodbonzen deze week.