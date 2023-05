​Spotify accepteert geen AI: gooit 10.000-en nummers weg

Je hoort het de laatste tijd steeds vaker: Kanye West die in muziek voorkomt die hij nooit heeft gemaakt, Drake die ineens allemaal nieuwe nummers heeft gemaakt en zelfs The Weeknd die weer samenwerkt met Drake. Die nummers lijken allemaal heel echt, maar zijn het niet. Muziek die wordt gemaakt door kunstmatige intelligentie: wat vinden we daarvan? Spotify kan het vast verklappen: dat vindt het helemaal niks dat dat bestaat. Het weert het zelfs van het platform. Of tenminste: het verwijdert het in flinke purges.

AI-muziek

Financial Times schrijft dat Spotify tienduizenden (!) nummers gemaakt door AI-start-up Boomy heeft verwijderd. Het zijn gigantische aantallen, maar dat is immers omdat AI-muziek met één druk op de knop kan worden gemaakt. Tegelijkertijd is het niet per se Spotify zelf dat een hetze is begonnen tegen de AI-muziek, want het heeft dit gedaan nadat Universal Music klaagde over verdachte streamingactiviteiten. Het is dus niet zozeer dat de AI-muziek het probleem was: bots die het aantal streams proberen op te vijzelen, die zijn het probleem.

Het copyright op muziek is al jaren een belangrijk ding, zoals we ook hebben gezien met Ed Sheeran en zijn nummer dat te veel op dat van Marvin Gaye zou lijken. Dat is normaal: ook al bewees de artiest dat je elk nummer met hetzelfde akkoord kunt maken, heb je er in het geval van AI weer heel andere problemen mee. Daar is het probleem niet zozeer gelijkenis qua melodie, daar is het probleem de gelijkenis qua stem van de artiest. De stem van Kanye West wordt op basis van video’s en radio-interviews geleerd aan AI, waarna die precies klinkt als de beroemde rapper.