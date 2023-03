Bizar: AI laat Kanye West nummers zingen die hij nooit zong

Kanye West doet Justin Bieber

Een producent heeft door kunstmatige intelligentie te gebruiken de stem van de ene zanger volledig kunnen veranderen in de stem van een andere. Het is techexpert Roberto Nickson die op YouTube een beat vindt die op iets van Kanye lijkt, acht bars schrijft, ze opneemt en vervolgens zijn eigen stem laat vervangen door die van Kanye West. Of tenminste, die van robot-Kanye, want de echte komt hier op geen enkele manier aan te pas. Het is oorverbluffend realistisch, al hoort iemand die Kanye’s tongval en stem goed kent hier en daar zeker dat het niet helemaal authentiek is. Hoe Nickson het leerde? Van een YouTube Tutorial.

Wat erbij helpt is dat Nickson het zelf ook heeft ingezongen op een manier zoals Kanye dat ook zou doen. Je kunt Kanye bijvoorbeeld niet heel realistisch opera laten zingen met AI: zo ver is de technologie ook weer niet. Maar toch, in de voorbeelden van Bieber, Ocean en Dre werd het wel duidelijk dat gedeelten ervan enorm realistisch klinken. Alsof Ye himself het vol overgave heeft ingezongen in de studio. Een vreemde gewaarwording waar meteen ethische dilemma’s aan vastzitten. Hoe zit het met copyright? Kan Bieber of West een rechtszaak aanspannen omdat iets waar zij zelf recht op hebben nu wordt gebruikt (sommigen zullen zeggen misbruikt) door iemand anders?