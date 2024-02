Heeft AI dé carnavalskraker van 2024 geschreven?

Carnaval staat weer voor de deur. In het zuiden des lands gaat het de komende week voornamelijk over bier drinken, een gek pakske aan, hossen, polonaise, praalwagens tijdens den optocht en natuurlijk volop carnavalsmuziek. De echte carnavalskrakers komen vaak van artiesten als de Snollebollekes, Veul Gère, Vieze Jack, Jan Biggel, Peter Selie en Lamme Frans. Dit jaar is er een new kid on the block.

De AI Carnavalskraker

Twee docenten, Danny Bloks & Erdinç Saçan, verbonden aan Fontys ICT, hebben nu een muziekstuk gecreëerd, volledig geproduceerd met behulp van AI. Dit project is niet alleen een creatieve uiting, maar vooral een poging om de discussie over de rol van AI in ons dagelijks leven aan te wakkeren.



Het carnavalsnummer en de bijbehorende videoclip zijn tot stand gekomen met behulp van diverse Generatieve AI-tools waarmee tekst, zang, muziek, afbeeldingen en video's zijn gegenereerd. Onder de gebruikte AI-tools zitten:

- ChatGPT: Voor het schrijven van de songtekst.

- ElevenLabs: Voor de zang.

- Suno: Voor muzieksamples, inclusief het begin, refrein en een solo-trompet.

- Dall-E 3 en HuggingFace Photo Maker: Voor afbeeldingen.

- Kaiber, InVideo, Pika Labs en Neural Frames: Voor video’s.

- Adobe Photoshop GenAI Fill: Voor het samenstellen van de single cover.

Danny, een van de betrokken docenten, heeft het muziekstuk afgemixt en gemasterd (waarbij ook gebruik gemaakt is van AI-toepassingen) en de video's samengevoegd met Adobe Premiere.

Integratie van AI in ons leven

Het project onderstreept vooral de groeiende invloed van AI in de creatieve industrie en stimuleert een bredere discussie over de integratie van AI in verschillende aspecten van ons leven, waaronder dus ook carnaval.

Enkele fouten en vooroordelen in tekst en/of videobeelden zijn bewust meegenomen in het eindresultaat om zowel de mogelijkheden als de vele uitdagingen die AI met zich meebrengt te benadrukken.

Door het samenbrengen van technologie en menselijke creativiteit, dient dit project als een katalysator voor gesprekken over de toekomstige interactie tussen mens en machine. Kan iedereen straks in een uurtje een carnavalskraker voortbrengen?